"Знаємо, що не можемо одне без одного": Камалія про стосунки з Захуром і чи відпустить він її до іншого чоловіка

Камалія та Мохаммад Захур прожили в шлюбі 20 років, але у квітні 2023-го ошелешили заявою про розлучення Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія, яка нещодавно зізналася, що має заможного залицяльника, зізналася, що всіх чоловіків тепер порівнює зі своїм колишнім, Мохаммадом Захуром.

Про їхні стосунки і те, коли вона буде готова розглянути можливість наступного заміжжя, 47-річна зірка розказала KP.ua.

Як пояснила Камалія, новий шлюб для неї стане можливим лише тоді, коли виростуть їхні з Захуром доньки, Арабелла і Мірабелла. Адже дівчатка досі не знають про розлучення батьків.

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"Я не можу вийти заміж, піти десь жити до чоловіка… Коли діти вже будуть самостійними, коли в них почнеться своє життя, тоді можна про це подумати", - зазначила вона.

Арабеллі та Мірабеллі зараз 11 років

Власне, перспектива заміжжя і саму Камалію поки не приваблює.

"Знаєте, коли чоловік ставить умови: виходь за мене заміж і живи зі мною - то я на це не погоджуся. Я можу лише з кимось зустрічатися. Але чомусь всі чоловіки одразу кличуть заміж. Коли в тебе є такий досвід, тобі це вже якось і не цікаво", - зізналася вона.

Зі слів артистки, вони з ексчоловіком докладають зусиль, щоби дочки не помічали, що між батьками щось не так. Але стосунки в Камалії та Захура справді дуже добрі.

"Життя – річ непередбачувана, що і як воно буде. Але ми точно знаємо, що не можемо одне без одного. Ми за всі роки дуже прикипіли одне до одного, ми рідні люди. І як би життя не складалося, ми завжди будемо підтримкою одне одному. Наші стосунки – це більше, ніж просто шлюб. Тому штамп в паспорті нічого не значить", - дещо заінтригувала виконавиця.

Експодружжя лишилося близькими людьми, які не можуть одне без одного

"Є багато пар, які не живуть в офіційному шлюбі, і водночас живуть прекрасно, виховують дітей. Тому це все умовності", - додала вона.

На зауваження інтерв'юерки, мовляв, бувають випадки, коли люди розлучаються, а потім знову одружуються, співачка відреагувала зі сміхом.

"Так, різне буває", - погодилася вона.

"Захур – настільки благородна людина, які б мінуси в нього не були, що всіх чоловіків я тепер порівнюю з ним. Щось не те чоловік зробить, щось не те скаже, якось не так себе поведе – і я вже напружуюся. Тому я говорила про те, що боюся обрати не того, зробити неправильний вибір", - поділилася Камалія.

Може, фанам Камалії та Захура не варто втрачати сподівань на возз'єднання улюбленої пари?

На думку співачки, люди часто плутають кохання з пристрастю, закоханістю. А знайти такого чоловіка, який її розумітиме, непросто.

"Тим паче, коли ти вже особистість, зробила собі ім'я, в тебе все налагоджено, а якийсь чоловік буде тобі казати – сядь вдома, не літай до дітей, не літай на гастролі… З Захуром у нас завжди був такий шлюб, що кожен з нас міг займатися своїми справами. Є можливість - їдемо кудись разом, немає - розлітаємося, роз'їжджаємося в різні сторони. І я звикла до цього. Я не можу, щоб чоловік був зі мною 24/7. Мені часом хочеться побути й на самоті", - пояснила вона.

"Тому бути закоханою – це одне, а обрати супутника - це вже складне питання", - наголосила Камалія.

Коли ж співачка зустріне гідного чоловіка, з ким захоче побратися, вона впевнена, Захур проти не буде.

У співачки після шлюбу з Захуром висока планка щодо чоловіків

"Ні, він не егоїст. Він завжди на стороні кохання", - запевнила зірка.

Нагадаємо, Камалія розповідала, чи пропонував їй Захур почати все спочатку. Як відомо, до краху багаторічного ідилічного шлюбу пари призвела одна-єдина фраза, сказана чоловіком.