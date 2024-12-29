"Ти нас народжувала - ти маєш прав більше": Камалія розказала, як доньки, що живуть з Захуром, благають забрати їх до Києва

Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія розповіла, що її доньки, котрі, як одноосібно вирішив її ексчоловік Мохаммад Захур, живуть з ним у Лондоні, хочуть повернутися до Києва.

За словами Камалії, 11-річні Арабелла та Мірабелла жаліються, що у Британії у них розвивається депресія.

"Вони навіть жалілися мені. "Мамо, у нас в Лондоні депресія. Ми не хочемо там жити, ми хочемо повернутися до Києва", - сказала співачка в коментарі ЖВЛ.

Реклама:

Дівчатка дуже хочуть повернутися до Києва, втім їхній батько не дозволяє через небезпеку

Також вона додала, що дівчата просять її поговорити з батьком щодо їхнього повернення до столиці України.

"І навіть мені в ультимативній формі казали: "Мамо, поговори з татом, ти нас народжувала - ти маєш прав більше, ніж він. От де ти хочеш, щоб ми жили? От там ми і маємо жити", - переповіла слова доньок Камалія.

Однак, як каже співачка, Захур не погоджується на таке, адже в Україні небезпечно.

"Я з татом вже тисячі раз розмовляла і ми тільки сваримося з цього приводу. Що він ніяк не хоче. Що поки йде війна, то тільки на канікулах і все", - підсумувала вона.

Днями Камалія вкотре зізналася, що закохана, і додала, що її залицяльник заможний та дарує їй прикраси з діамантами.

До речі, доньки Камалії та Захура не знають про те, що їхні батьки розлучені. Таку умову поставив колишній чоловік: дівчатка дізнаються про розрив, коли будуть вже у більш дорослому віці.