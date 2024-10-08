Камалія озвучила суму, в яку їм із Захуром обходиться навчання доньок у Лондоні

Співачка Камалія розповіла, скільки коштує навчання їхніх із ексчоловіком Мохаммадом Захуром доньок, 11-річних Арабелли та Мірабелли у лондонській школі.

Зі слів артистки, незабаром дівчатка знову приїдуть до України. Вона повідомила це у коментарі "Люкс ФМ".

"Зараз в Лондоні. Вони вже скоро повертаються. Вони поїхали на місяць, вони поїхали в вересні, 8-го вересня і вже 19-го жовтня вони приїжджають знов до України", - поділилася Камалія.

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Арабелла і Мірабелла вчаться у Лондоні

"На рік навчання - 24 чи 26 тисяч фунтів на одну дитину (тобто в сумі навчання доньок обходиться експодружжю в 2,6-2,8 мільйона гривень на рік - ред.). А їх дві. Уявляєте? А ще гуртки різні. Вони ходять у школу акторської майстерності, режисури й монтажу. На конях також їздять. Дуже багато всього. І ці всі подорожі, і одягати, і, звісно, годувати, дуже багато...", - зізналася вона.

Нагадаємо, після розставання з Камалією її ексчоловік продовжує оплачувати її побутові витрати. Зірка нещодавно розказувала, якої суми їй достатньо на місяць.

Як відомо, до Лондона Захур перевіз Арабеллу та Мірабеллу перед самим початком повномасштабного вторгнення. Там мешкає дочка бізнесмена від попереднього шлюбу, Тетяна, конфлікт співачки з якою зрештою і призвів до краху шлюбу Камалії та Захура.