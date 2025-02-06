"Магія в кожному русі": Камалія у лискучих шкіряних легінсах покаталася на ковзанах. Відео
47-річна співачка Камалія, окрім вміння професійно їздити на конях, може похвалитися і доволі вправним катанням на ковзанах.
У своєму Instagram артистка виклала відео того, як у лискучих обтислих штанях з екошкіри уже не вперше насолоджується ковзанкою в Києві.
"Це був такий хвилюючий момент — я, лід і справжня магія в кожному рухові! Все переплелося настільки казково, що мені хотілося поділитися з вами цим теплом і позитивом. Дякую, що надихаєте мене й завжди поруч. Обіймаю вас!", - поділилася емоціями Камалія.
Нагадаємо, тиждень тому Камалія показувала, як із дочками та ексчоловіком грала в боулінг у Лондоні. До слова, співачка нещодавно казала, що вони з Захуром не можуть одне без одного.
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