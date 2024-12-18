"20 років душа в душу": Камалія про стосунки з Захуром до та після розлучення і чи пропонував він їй почати все спочатку

Співачка Камалія, чиє оголошення про розлучення з Мохаммадом Захуром у квітні 2023-го року для багатьох було як сніг на голову, зізналася, що за 20 спільних років вони з ним ніколи не сварилися. Так було аж до конфлікту, який поставив хрест на спільному майбутньму пари.

Які в них стосунки зараз і чи пропонував їй Захур почати все спочатку, 47-річна виконавиця розповіла Oboz.ua.

"Я б не назвала це пропозицією почати все спочатку. Він радше ставив мені умови повернення. А я дуже горда, як і він, до речі. Причому так цікаво: ми в шлюбі ніколи не сварилися, уявляєте? Прожили разом 20 років фактично душа в душу", - зізналася Камалія.

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Як уже розповідала артистка, причиною розлучення став її глибокий конфлікт із донькою Захура від попереднього шлюбу Тетяна, в якому чоловік її не підтримав. Зараз, коли все вляглося, в експодружжя стосунки вже добрі.

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"Дружні. Але рік перед розлученням був дуже складним. Він дуже на мене був ображений через те, що виступила ініціатором нашого розлучення. Ми ж разом були дуже багато років, було б вже 22. Але вийшло по-іншому", - зазначила співачка.

Спілкується при нагоді Камалія і з Тетяною.

"Коли бачимося, то так. В неї дітки вчаться в тій школі, де і мої дівчата. Тому ми пересікаємося, звісно. На якихось сімейних святах бачимося. Але вибачення вона в мене жодного разу не просила. Хоча знає, що стала причиною мого розриву з чоловіком – я неодноразово про це публічно заявляла", - підкреслила артистка.

Що до потенційних нових стосунків, то Камалія поки лише "приглядається".

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"Отримую багато уваги від чоловіків - звісно. Проте не дуже охоче йду на зближення, я придивляюся. Що кажуть мої дівчата з приводу можливих нових стосунків? Вони не знають, що ми розлучені з їхнім татом. Це була умова Захура: він хоче, щоб вони дізналися правду, коли досягнуть більш старшого віку і зможуть це все перенести якомога легше. Ми для них, як і раніше, сім’я, просто на відстані, бо в їхній рідній країні триває війна. От Новий рік ми святкуватимемо родиною – всі разом. Діти, я, моя мама, родичі. І Захур з нами буде", - повідомила вона.

Нагадаємо, Захур після розлучення продовжує підтримувати Камалію фінансово. Як відомо, коли навесні мережу облетіли фото виконавиці з синцями на обличчі, то в фізичному насильстві запідозрили її екса.