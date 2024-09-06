"Моя гордість, моє натхнення": Камалія привітала дочок з 11-річчям та показала добірку фото

Арабеллі і Мірабеллі вже 11 Фото з Instagram

6-го вересня дочкам співачки Камалії і бізнесмена Мохаммада Захура виповнилося 11 років.

Щаслива мама поспішила привітати дівчаток у мережі. Для цього вона підготувала добірку архівних фото і написала зворушливий пост.

"Мої найдорожчі, мої сонечка, Мірабелла 🌟 та Арабелла 🌟! Сьогодні для нас із татом особливий день, бо саме сьогодні ви, мої золоті, святкуєте свій 11-й День Народження! 🎈🎉 Як швидко летить час, як же сильно я вас люблю! 💖 Ви - найкращий подарунок, який могла подарувати мені доля", - запевнила 47-річна Камалія.

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"Моя гордість, моя радість, моє натхнення кожного дня. Я захоплююся вашими перемогами, вашим сміхом і вашою безмежною добротою. Нехай ваше життя буде таким же яскравим, як ці повітряні кульки і таким же солодким, як цей святковий торт. Нехай кожен день приносить нові пригоди, незабутні враження і безмежну любов.

Люблю вас безмежно, мої маленькі принцеси. Нехай ваші мрії здійснюються, а серденька завжди будуть наповнені щастям!", - побажала дочкам співачка.

До речі, днями Мірабелла опинилася в лікарні. Вона зламала руку, впавши з самоката.

Нагадаємо, нещодавно Камалія нарешті розповіла, чому насправді вони з Захуром розійшлися після 20 років шлюбу. Їхні дочки, між іншим, не знають про розлучення.