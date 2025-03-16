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"Любов з першого спуску": Камалія похвалилася лижним відпочинком в Австрії з Захуром та дочками

Юлія Леськова - 16 березня, 12:08
Камалія позує для фото
Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія похвалилася активним відпочинком зі своїми дітьми - Арабеллою та Мірабеллою, а також колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром у горах Австрії.

Зірка показала відео, як вони катаються на лижах.

"Це були неймовірні канікули з моїми дівчатками, Арабеллою та Мірабеллою, в засніжених горах Австрії! Гори, лижі — це була любов з першого спуску!" - написала Камалія.


Камалія зі своїми доньками у горах

Камалія покаталася з дітьми на лижах

Камалія з доньками каталася на лижах
Співачка показала, як її доньки спритно освоїли катання на лижах
Камалія покаталася на лижах в горах
Скріншот з Instagram Камалії

Наприкінці січня Камалія хвалилася розвагами зі своїми донечками та ексчоловіком у Лондоні.

Також співачка якось розповідала, що її діти хочуть жити з нею у Києві, але Захур їх не відпускає "у цілях безпеки".

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Камалія
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