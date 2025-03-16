"Любов з першого спуску": Камалія похвалилася лижним відпочинком в Австрії з Захуром та дочками
Співачка Камалія похвалилася активним відпочинком зі своїми дітьми - Арабеллою та Мірабеллою, а також колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром у горах Австрії.
Зірка показала відео, як вони катаються на лижах.
"Це були неймовірні канікули з моїми дівчатками, Арабеллою та Мірабеллою, в засніжених горах Австрії! Гори, лижі — це була любов з першого спуску!" - написала Камалія.
Наприкінці січня Камалія хвалилася розвагами зі своїми донечками та ексчоловіком у Лондоні.
Також співачка якось розповідала, що її діти хочуть жити з нею у Києві, але Захур їх не відпускає "у цілях безпеки".
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