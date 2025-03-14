"Море ніжності": Камалія в ліжку показала, з ким прокидається. Відео
Співачка Камалія у Instagram поділилася незвичним для неї, але напрочуд милим контентом. 47-річна зірка показалася в ліжку зі своїми двома песиками породи шпіц.
"Так починається мій ранок у Києві! Будильник навіть не потрібен, бо мої пухнасті Енджел і Міні вже точно знають, коли прокидатися!", - сказала Камалія.
"Тільки відкриваю очі — і відразу отримую море ніжності, любові та позитиву! Що може бути краще такого доброго ранку?", - зазначила артистка.
Нагадаємо, доньки Камалії та її екса, бізнесмена Мохаммада Захура, двійнята Арабелла та Мірабелла після розставання батьків мешкають із татом у Лондоні, але приїздять до України на канікули. Як зізнавалася співачка, дівчатка насправді хочуть жити з нею, але Захур вирішив інакше.
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