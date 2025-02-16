"Постійно озираюся": Камалія заявила про переслідування заможного залицяльника-аб'юзера

Співачка Камалія, яка у квітні 2023-го заявила про розлучення зі своїм чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром після 20 років у шлюбі, зізналася, що після розриву спробувала завести нові стосунки, але досвід виявився невдалим та лякаючим.

За словами Камалії, невдовзі вони розійшлися, адже чоловік ревнував її до Захура та наполягав на заміжжі.

"У мене був чоловік, який мені сподобався. Він не супермільйонером був, але був забезпечений. Він так сказав: "Якщо два тижні з дітьми, тоді два тижні зі мною. Обов'язково заміж". А мене це напружує", - сказала 47-річна артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Камалія розповіла про невдалий досвід побудувати нові стосунки після розлучення з Захуром Скріншот з YouTube

Камалія зізналася, що цей чоловік вимагав, аби вона погоджувала з ним свій графік й постійно питала в нього дозволу. Ще одним "червоним прапорцем" стало те, що в стані алкогольного сп'яніння чоловік виявився агресивним.

"Він дуже владний, романтичний, але він запальний й у нього нестійка психіка, присутні емоційні гойдалки. Бачила його в трохи нетверезому стані, то я бачила, що цей чоловік стає дуже агресивним", - пояснила співачка.

Вона зізналася, що не має спокою від колишнього бойфренда й після розриву, адже він її переслідує й навіть підкуповує людей з її оточення, аби ті доповідали йому про кожен її крок.

"Такого ще ніколи не бачила. Він мене переслідує. Було навіть таке, що він пильнував мене біля мого містечка. Були відстежування та погрози телефоном. Переслідування продовжуються і я постійно озираюся, маю відчуття, що хтось за мною стежить. Виходить на моїх друзів, масажистів навіть підкуповує, щоб доповідали про кожний мій крок. Також через стиліста, тренера, відстежує мене по геолокації, по номеру телефона, бо він має зв'язки", - сказала Камалія.

Якось Камалія розповідала, що має заможного залицяльника, який завалює її подарунками.

За кілька місяців після розлучення з Захуром у мережі з'явилися знімки співачки у синцях та побоях. Тоді зірка заявила, що не знає про походження фото, а потім попросила ЗМІ дати спокій Захуру.