Камалія на тлі портрета Захура похвалилася квітами від секретного прихильника
Співачка Камалія, яка після свого розлучення з чоловіком, Мохаммадом Захуром не потерпає від браку залицяльників, похизувалася квітами, які надіслав їй один із них.
Зірка зняла відео для Instagram, причому в кадр дуже символічно потрапив портрет її з Захуром, який досі висить на стіні в їхньому колишньому сімейному гніздечку.
"Учора мені додому доставили квіти від невідомого прихильника… Це було несподівано і загадково!", - написала Камалія.
47-річна артистка подякувала тому, хто зробив їй такий гарний сюрприз.
У коментарях до відео підписники припустили, що "секретним прихильником" може бути Захур, але Камалія відповіла: "Не думаю". Зі слів виконавиці, ексчоловік привітав її з Міжнародним днем жінок у телефонному форматі.
Нагадаємо, нещодавно Камалія пожалілася на переслідування заможного залицяльника з "нестійкою психікою", який ревнував її до Захура.
Як відомо, колишній Камалії "ставив їй умови", за яких вона могла би до нього повернутися, але зірку таке не влаштувало.
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