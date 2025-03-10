Камалія на тлі портрета Захура похвалилася квітами від секретного прихильника

Співачка Камалія, яка після свого розлучення з чоловіком, Мохаммадом Захуром не потерпає від браку залицяльників, похизувалася квітами, які надіслав їй один із них.

Зірка зняла відео для Instagram, причому в кадр дуже символічно потрапив портрет її з Захуром, який досі висить на стіні в їхньому колишньому сімейному гніздечку.

Жодної листівки, яка могла би вказувати на особу загадкового шанувальника Камалії, з квітами не було

"Учора мені додому доставили квіти від невідомого прихильника… Це було несподівано і загадково!", - написала Камалія.

47-річна артистка подякувала тому, хто зробив їй такий гарний сюрприз.

У коментарях до відео підписники припустили, що "секретним прихильником" може бути Захур, але Камалія відповіла: "Не думаю". Зі слів виконавиці, ексчоловік привітав її з Міжнародним днем жінок у телефонному форматі.

Нагадаємо, нещодавно Камалія пожалілася на переслідування заможного залицяльника з "нестійкою психікою", який ревнував її до Захура.

Як відомо, колишній Камалії "ставив їй умови", за яких вона могла би до нього повернутися, але зірку таке не влаштувало.