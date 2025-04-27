Як у McDonald’s: Кацурін поділився рецептом камамберу фрі. Відео

Юлія Леськова - 27 квітня, 11:04
Міша Кацурін показав, як приготувати камамбер фрі
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін продовжує дотримуватися своєї традиції ділитися рецептами смачних страв у вихідні. Цього разу він показав, як приготувати вдома камамбер фрі як у McDonald’s.

Аби приготувати смачний снек, вам знадобиться:

  • сир камамбер 3 шт;
  • яйця 3 шт;
  • борошно пшеничне 1 стакан;
  • сухарі Панко 1 стакан;
  • олія соняшникова 2 л;
  • малина 1 стакан;
  • цукор 0.5 стакан;
  • лимон фреш 1 шт;
  • вода 2 ст.л.
Міша Кацурін показав новий рецепт

Міша запевняє, що страву можна приготувати за 25 хвилин - швидко і смачно


"Сир розрізаємо на чотири частини. Паніруємо в борошні, яйці та сухарях у два етапи. Смажимо у великій кількості дуже гарячої олії до золотавої скоринки", - написав Кацурін.

Також Міша показав, як приготувати ягідний соус, з яким сир камамбер буде ідеально смакувати.

"В сотейнику варимо ягоди з цукром, фрешем лимона та трошки води, до консистенції варення. Подаємо сир з ягідним соусом, куштуємо та насолоджуємось! Смачного", - підсумував ресторатор. 

Міша Кацурін навчив готувати камамбер фрі

До речі, для соусу підійдуть будь-які ягоди: малина, журавлина, чорниця

Міша Кацурін знову приготував смачну страву
Скріншот з Instagram Міші Кацуріна

До речі, Міша Кацурін нещодавно готував разом зі своєю мамою. Вони поділилися рецептом смаженої камбали та весняного салату. 

Також ресторатор вчив підписників готувати пікантні крильця як у KFC.

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