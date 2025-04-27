Як у McDonald’s: Кацурін поділився рецептом камамберу фрі. Відео
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін продовжує дотримуватися своєї традиції ділитися рецептами смачних страв у вихідні. Цього разу він показав, як приготувати вдома камамбер фрі як у McDonald’s.
Аби приготувати смачний снек, вам знадобиться:
- сир камамбер 3 шт;
- яйця 3 шт;
- борошно пшеничне 1 стакан;
- сухарі Панко 1 стакан;
- олія соняшникова 2 л;
- малина 1 стакан;
- цукор 0.5 стакан;
- лимон фреш 1 шт;
- вода 2 ст.л.
"Сир розрізаємо на чотири частини. Паніруємо в борошні, яйці та сухарях у два етапи. Смажимо у великій кількості дуже гарячої олії до золотавої скоринки", - написав Кацурін.
Також Міша показав, як приготувати ягідний соус, з яким сир камамбер буде ідеально смакувати.
"В сотейнику варимо ягоди з цукром, фрешем лимона та трошки води, до консистенції варення. Подаємо сир з ягідним соусом, куштуємо та насолоджуємось! Смачного", - підсумував ресторатор.
До речі, Міша Кацурін нещодавно готував разом зі своєю мамою. Вони поділилися рецептом смаженої камбали та весняного салату.
Також ресторатор вчив підписників готувати пікантні крильця як у KFC.