З анчоусами і темним хлібом: Кацурін показав, як приготувати салат "Цезар" вдома

Блогер та ресторатор Міша Кацурін в черговий раз зекономив підписникам час на пошуки рецептів.

У своєму Instagram Кацурін показав, як приготувати домашній "Цезар" за 30 хвилин.

Для салату знадобиться: листя салату ромен 100 г, куряче стегно 1 шт, пармезан 100 г, хліб білий або темний, за бажанням, оливкова олія 2 ст.л., яйце 1 шт,анчоуси 5 шт, лимон фреш 1 ст.л., соус ворчестер 1 ст.л., оцет винний 1 ч.л., олія соняшникова 5 ст.л., сіль, перець за смаком, гірчиця французька 0.5 ч.л., часник 1 шт.

"Готуємо соус! Розтираємо в ступці (або блендером) солоні анчоуси, часник та пармезан до однорідності. Додаємо гірчицю, ворчестер, оцет, олію оливкову та соняшникову, сіль, перець, жовток й фреш лимону. Змішуємо", - проінструктурував Міша.

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"Смажимо на пательні до золотавої скоринки попередньо замочене в сольовому розчині куряче стегно. Стегно замочували в воді з сіллю та цукром бажано на всю ніч. Посмажили, нарізали на шматки", - пояснив кухар

"Хліб нарізаємо кубиком, поливаємо оливковою олією та смажимо в духовці. Потім, перебиваємо блендером до стану крихти.

Листя салату змішуємо з соусом та сухарями. Викладаємо на тарілку з куркою. Дуже щедро посипаємо тертим пармезаном й насолоджуємось", - порадив Кацурін.

Нагадаємо, раніше Кацурін показував, як приготувати смачний сендвіч з тунцем та пікантні курячі крильця.