"Не корисно, але дуже смачно": Кацурін показав, як вдома приготувати пікантні курячі крильця

Юлія Леськова 2 лютого, 12:42
Міша Кацурін позує для фото
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін щотижня тішить своїх підписників простими рецептами смачних страв. Цього разу він у своєму Instagram показав, як вдома приготувати крильця а-ля KFC.

"Обережно, це не корисно, але дуже смачно", - сказав він.

Кацурін переконує, що цю страву вам вдасться приготувати за 30 хвилин, за умови, якщо курка годину до готування буде маринуватися.


Міша Кацурін показав новий рецепт

Кацурін показав, як приготувати смачні крильця у паніровці

Для приготування крилець вам потрібно:

  • курячі крильця 500
  • борошно пшеничне 300
  • олія соняшникова 1 л
  • вода
  • сіль на смак
  • паприка копчена 2 ч.л.
  • чилі гострий 2 ч.л.
  • сухий часник 2 ч.л.
  • сухий імбир 2 ч.л.
  • чорний перець 2 ч.л.
  • кумин 2 ч.л.
  • коріандр 2 ч.л.
  • пляшка ігристого

Спочатку крильця потрібно розділити на шматочки та вирізати все лишнє.

Кацурін готує крильця
Ресторатор попередив, що страва не дуже корисна, але смачна

"Переміщаємо їх в маринад, який складається з води та набору спецій (сіль, паприка, чилі, кумин, коріандр, чорний перець, часник, імбир). Відставляємо маринуватись", - пояснив Міша.

Далі потрібно приготувати паніровку: борошно потрібно змішати з ідентичним набором спецій, що і до маринаду.

Для приготування вам знадобиться дуже багато олії

Для приготування вам знадобиться дуже багато олії

Кацурін зазначив, що крильця потрібно готувати у два етапи.

"Спочатку тільки до золотавої скоринки і відкладаємо на пʼять хвилин. Потім, смажимо ще раз, але вже до повної готовності", - наголосив він.

Днями Міша Кацурін показував, як готувати сирники з солодким соусом "Три молока".

Також він з дітьми якось приготував ліниві вареники з білим шоколадом.

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