"Не корисно, але дуже смачно": Кацурін показав, як вдома приготувати пікантні курячі крильця

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін щотижня тішить своїх підписників простими рецептами смачних страв. Цього разу він у своєму Instagram показав, як вдома приготувати крильця а-ля KFC.

"Обережно, це не корисно, але дуже смачно", - сказав він.

Кацурін переконує, що цю страву вам вдасться приготувати за 30 хвилин, за умови, якщо курка годину до готування буде маринуватися.

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Кацурін показав, як приготувати смачні крильця у паніровці

Для приготування крилець вам потрібно:

курячі крильця 500

борошно пшеничне 300

олія соняшникова 1 л

вода

сіль на смак

паприка копчена 2 ч.л.

чилі гострий 2 ч.л.

сухий часник 2 ч.л.

сухий імбир 2 ч.л.

чорний перець 2 ч.л.

кумин 2 ч.л.

коріандр 2 ч.л.

пляшка ігристого

Спочатку крильця потрібно розділити на шматочки та вирізати все лишнє.

Ресторатор попередив, що страва не дуже корисна, але смачна

"Переміщаємо їх в маринад, який складається з води та набору спецій (сіль, паприка, чилі, кумин, коріандр, чорний перець, часник, імбир). Відставляємо маринуватись", - пояснив Міша.

Далі потрібно приготувати паніровку: борошно потрібно змішати з ідентичним набором спецій, що і до маринаду.

Для приготування вам знадобиться дуже багато олії

Кацурін зазначив, що крильця потрібно готувати у два етапи.

"Спочатку тільки до золотавої скоринки і відкладаємо на пʼять хвилин. Потім, смажимо ще раз, але вже до повної готовності", - наголосив він.

Днями Міша Кацурін показував, як готувати сирники з солодким соусом "Три молока".

Також він з дітьми якось приготував ліниві вареники з білим шоколадом.