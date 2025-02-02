"Не корисно, але дуже смачно": Кацурін показав, як вдома приготувати пікантні курячі крильця
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін щотижня тішить своїх підписників простими рецептами смачних страв. Цього разу він у своєму Instagram показав, як вдома приготувати крильця а-ля KFC.
"Обережно, це не корисно, але дуже смачно", - сказав він.
Кацурін переконує, що цю страву вам вдасться приготувати за 30 хвилин, за умови, якщо курка годину до готування буде маринуватися.
Для приготування крилець вам потрібно:
- курячі крильця 500
- борошно пшеничне 300
- олія соняшникова 1 л
- вода
- сіль на смак
- паприка копчена 2 ч.л.
- чилі гострий 2 ч.л.
- сухий часник 2 ч.л.
- сухий імбир 2 ч.л.
- чорний перець 2 ч.л.
- кумин 2 ч.л.
- коріандр 2 ч.л.
- пляшка ігристого
Спочатку крильця потрібно розділити на шматочки та вирізати все лишнє.
"Переміщаємо їх в маринад, який складається з води та набору спецій (сіль, паприка, чилі, кумин, коріандр, чорний перець, часник, імбир). Відставляємо маринуватись", - пояснив Міша.
Далі потрібно приготувати паніровку: борошно потрібно змішати з ідентичним набором спецій, що і до маринаду.
Кацурін зазначив, що крильця потрібно готувати у два етапи.
"Спочатку тільки до золотавої скоринки і відкладаємо на пʼять хвилин. Потім, смажимо ще раз, але вже до повної готовності", - наголосив він.
Днями Міша Кацурін показував, як готувати сирники з солодким соусом "Три молока".
Також він з дітьми якось приготував ліниві вареники з білим шоколадом.