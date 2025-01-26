Ніжний сніданок: Кацурін показав, як легко приготувати сирники "Три молока". Відео

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився черговим рецептом смачного сніданку. У своєму Instagram він розповів, як приготувати сирники "Три молока".

Для приготування вам знадобиться (на дві порції):

сир кисломолочний 10% 300

яйце 1 шт

манна крупа 2 ст.л.

цукор 1 ст.л.

ванільний цукор 1 ч.л.

сіль

вершки жирні 250

цукрова пудра 50

згущене молоко 50

крем-сир (Філадельфія) 100

ряжанка 100

варене згущене молоко 50

вершкове масло 1 ст.л.

борошно пшеничне

горіх фундук

Кацурін поділився незвичним рецептом традиційних сирників

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За словами Кацуріна, для початку потрібно змішати у блендері сир, яйце, манну крупу, ванільний та звичайний цукор, сіль. Після того, як все ретельно перемішалося, суміш потрібно накрити харчовою плівкою та відставити на пів години.

Після того, як тісто настоїться, можна формувати сирники.

"Формуємо сирники за допомогою стакана й пшеничного борошна", - зазначив Міша.

Міша запевняє, що це дуже простий рецепт, який готується менше, ніж за годину

Для того, аби приготувати перший крем потрібно залити жирні вершки в ємкість, засипати туди цукрову пудру й збити вінчиком до пружних піків. Потім до них потрібно додати згущене молоко та крем-сир. Після цього перемішати все разом.

"Готуємо другий крем. Нам потрібно об'єднати вершки, ряжанку та варене згущене молоко. Власне міксуємо все це до однорідної консистенції", - додав він.

Після приготування кремів, можна обсмажувати сирники. Важливо довести їх на сковорідці до золотавої скоринки.

"Збираємо сирники! Викладаємо на тарілку, поливаємо по черзі кремом та посипаємо горіховою крихтою! Смачного!" - додав Кацурін.

Задекорувати страву можна перемолотим фундуком.

Дегустація обов'язкова!

До речі, якось Кацурін ділився рецептом лінивих вареників з білим шоколадом, які готував зі своїми дітьми.

А от рецепт Дорофєєвої сніданку для дітей коханого, який вона демонструвала днями, вийшов не дуже вдалим.