Каменських у білому міні покрасувалася на тенісному турнірі у США

Марія Мельник - 9 вересня, 11:45

38-річна співачка Настя Каменських (NK) показалася на турнірі Великого шолома з тенісу.

У своєму Instagram зірка запостила фото у міні на тлі тенісного корту у США.

Каменських у міні

Настя вигуляла білий сарафанчик на теніс у штатах

Каменських у США на тлі корту

Зірка намагалася наробити якомога більше контенту


Нагадаємо, не так давно Каменських опинилася у центрі скандалу через те, що на концерті у США співала російською і зазначала, мовляв, єдина мова, яка важлива - мова кохання. Спешу зірка не реагувала, однак пізніше вперше відповіла на хвилю хейту.

Каменських
