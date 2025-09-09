Каменських у білому міні покрасувалася на тенісному турнірі у США

38-річна співачка Настя Каменських (NK) показалася на турнірі Великого шолома з тенісу.

У своєму Instagram зірка запостила фото у міні на тлі тенісного корту у США.

Настя вигуляла білий сарафанчик на теніс у штатах

Зірка намагалася наробити якомога більше контенту

Нагадаємо, не так давно Каменських опинилася у центрі скандалу через те, що на концерті у США співала російською і зазначала, мовляв, єдина мова, яка важлива - мова кохання. Спешу зірка не реагувала, однак пізніше вперше відповіла на хвилю хейту.