Каменських у білому міні покрасувалася на тенісному турнірі у США
38-річна співачка Настя Каменських (NK) показалася на турнірі Великого шолома з тенісу.
У своєму Instagram зірка запостила фото у міні на тлі тенісного корту у США.
Нагадаємо, не так давно Каменських опинилася у центрі скандалу через те, що на концерті у США співала російською і зазначала, мовляв, єдина мова, яка важлива - мова кохання. Спешу зірка не реагувала, однак пізніше вперше відповіла на хвилю хейту.
