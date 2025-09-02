"Мої переконання завжди про любов": Каменських прокоментувала мовний скандал та припинення співпраці з Золотим віком

38-річна співачка Настя Каменських (NK) вперше відреагувала на хвилю хейту, з якою зіткнулася після виступів в США з російськими піснями.

Зірці також дорікнули за спілкування з глядачами російською і твердження про те, що "неважливо, якою мовою ти розмовляєш, головною залишається любов". У своєму Instagram вона опублікувала знімки з тих самих концертів та написала:

"Любов — прекрасна. Я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому мої переконання завжди про любов. Адже це сила добра".

Виконавиця не змінила своєї думки про цінність "любові, як мови" Фото instagram

Окрім цього, команда Каменських відреагувала на те, що ювелірна компанія "Золотий Вік" розірвала співпрацю з артисткою на тлі критики в її сторону. Як йдеться в коментарі, Настя розуміє рішення бренду та підтримує його.

Текст офіційної реакції команди публікуємо повністю:

"Бренд "Золотий Вік" — сильна, відповідальна, професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішення компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів і звершень власним шляхом".

Команда Насті нагадала про її діяльність на користь України після початку великої війни

"Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення NK активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі: співачка відвідувала госпіталі, організовувала та відправляла гуманітарну допомогу, а також послідовно привертає увагу світової спільноти. Зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний перформанс разом із культовим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виступила з емоційною промовою на підтримку України. Також важливою є її регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також чисельні інтерв'ю для провідних англомовних та іспаномовних телеканалів, спрямовані на підтримку України та донесення правди про війну", — зазначено в коментарі.

"Наразі NK працює над новим іспаномовним альбомом у США, продовжуючи створювати успішні глобальні кейси — такі як ELEFANTE та Peligroso, які потрапили до чарту Billboard і привели її на червоні доріжки провідних музичних премій світу: Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro та інших. Артистка активно розвиває напрям кроскультурних колаборацій і готує нові масштабні проєкти", — додала команда NK.

Ось, що пишуть в коментарях цього разу: "Так колись Ані Лорак казала, що співає мовою любові. А зараз має громадянство рф", "А чому не російською? Співати гарно виходило", "Чому усі хо за "мир" і за "любов" завжди за гроші?"

Як відомо, у 2022-му знаменитість заявила, що більше не співатиме свої пісні російською, але незадовго після цього змінила думку, повертаючися до свого старого музичного репертуару.