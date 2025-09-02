"Мої переконання завжди про любов": Каменських прокоментувала мовний скандал та припинення співпраці з Золотим віком

Карина Тімкова - 2 вересня, 09:29

38-річна співачка Настя Каменських (NK) вперше відреагувала на хвилю хейту, з якою зіткнулася після виступів в США з російськими піснями.

Зірці також дорікнули за спілкування з глядачами російською і твердження про те, що "неважливо, якою мовою ти розмовляєш, головною залишається любов". У своєму Instagram вона опублікувала знімки з тих самих концертів та написала:

"Любов — прекрасна. Я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому мої переконання завжди про любов. Адже це сила добра".

Настя Каменських відреагувала на скандал за виступ з російськими піснями

Виконавиця не змінила своєї думки про цінність "любові, як мови"

Окрім цього, команда Каменських відреагувала на те, що ювелірна компанія "Золотий Вік" розірвала співпрацю з артисткою на тлі критики в її сторону. Як йдеться в коментарі, Настя розуміє рішення бренду та підтримує його.

Текст офіційної реакції команди публікуємо повністю:

"Бренд "Золотий Вік" — сильна, відповідальна, професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішення компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів і звершень власним шляхом".

Настя Каменських відповіла на припинення співпраці з Золотим Віком

Команда Насті нагадала про її діяльність на користь України після початку великої війни

"Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення NK активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі: співачка відвідувала госпіталі, організовувала та відправляла гуманітарну допомогу, а також послідовно привертає увагу світової спільноти. Зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний перформанс разом із культовим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виступила з емоційною промовою на підтримку України. Також важливою є її регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також чисельні інтерв'ю для провідних англомовних та іспаномовних телеканалів, спрямовані на підтримку України та донесення правди про війну", — зазначено в коментарі.

"Наразі NK працює над новим іспаномовним альбомом у США, продовжуючи створювати успішні глобальні кейси — такі як ELEFANTE та Peligroso, які потрапили до чарту Billboard і привели її на червоні доріжки провідних музичних премій світу: Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro та інших. Артистка активно розвиває напрям кроскультурних колаборацій і готує нові масштабні проєкти", — додала команда NK.

Настя Каменських відповіла на хейт за виступ в США російською

Ось, що пишуть в коментарях цього разу: "Так колись Ані Лорак казала, що співає мовою любові. А зараз має громадянство рф", "А чому не російською? Співати гарно виходило", "Чому усі хо за "мир" і за "любов" завжди за гроші?"

Як відомо, у 2022-му знаменитість заявила, що більше не співатиме свої пісні російською, але незадовго після цього змінила думку, повертаючися до свого старого музичного репертуару.

