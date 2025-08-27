Каменських у ромпері та з ракеткою показалася під час запальної гри в падель. Фото

Тамара Кудрявченко - 27 серпня, 15:20

Співачка Настя Каменських, виявляється, окрім бігу та функціональних і силових тренувань іноді обирає ігрові види спорту. Як от популярний нині падель

Під час перебування у Нью-Йорку вона разом із чоловіком, продюсером Потапом та друзями показалася на корті з ракеткою. 

Настя показала, як грала в падель

Виконавиця виклала кілька фото, зроблених під час гри. На них вона у чорному ромпері відбиває м'яч та радіє, якщо їй це вдається. 


Каменських на корті з ракеткою

Насті личить ракетка

Настя з Потапом у Нью-Йорку

Потап теж грав у падель

До речі, переди тим, як прибути в Нью-Йорк, Потап і Настя були в Маямі та в Чикаго

