Каменських у бузковій шубці попозувала з Мерилін Монро та посвітила декольте в рожевих рюшах. Фото

Карина Тімкова - 1 травня, 13:45

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно позувала в незвичному корсеті, опублікувала добірку весняних фото.

У своєму Instagram зірка з'явилася в білій кофтині, джинсах та яскравій бузковій шубці. В цьому луці вона прогулялася містом і відвідала ресторан.

На інших світлинах 37-річна виконавиця показалась у легкій декольтованій сукенці з рюшами та пофотографувалася біля скульптури Мерилін Монро.

Настя Каменських показала модну шубу

Аутфіт завершували сонцезахисні окуляри, блискучі прикраси й біла сумочка

Фото Instagram

Настя Каменських сфотографувалася в ресторані

Настя попозувала у закладі на тлі рослин

Настя Каменських попозувала у силуетній сукні біля авто

Співачка засвітила бюст у ніжному образі

Настя Каменських попозувала біля інсталяції Мерилін Монро

Каменських уявила себе голлівудською зіркою 1950-х

Настя Каменських потішила модним луком
Ця шубка дуже полюбилася зірці
Настя Каменських показала весняні спогади

"Таким був квітень", — написала вона під публікацією

Настя Каменських засвітила модний образ на прогулянці

Артистка обожнює гуляти містом у стильних луках

А нещодавно Настя продемонструвала лук у стилі гранж і попозувала у джинсовому міні на вулиці. Також вона з'являлася в яскравих образах і ділилася своїм ефективним тренуванням для всього тіла.

Як відомо, Каменських перебуває у шлюбі з репером Потапом, з яким не так давно засвітилася в Маямі. Якось артист заявив, що вони з дружиною хочуть завести дитину, але сама співачка цього не підтвердила. А днями він заінтригував заявою про стосунки з Настею.

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