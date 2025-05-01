Каменських у бузковій шубці попозувала з Мерилін Монро та посвітила декольте в рожевих рюшах. Фото
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно позувала в незвичному корсеті, опублікувала добірку весняних фото.
У своєму Instagram зірка з'явилася в білій кофтині, джинсах та яскравій бузковій шубці. В цьому луці вона прогулялася містом і відвідала ресторан.
На інших світлинах 37-річна виконавиця показалась у легкій декольтованій сукенці з рюшами та пофотографувалася біля скульптури Мерилін Монро.
А нещодавно Настя продемонструвала лук у стилі гранж і попозувала у джинсовому міні на вулиці. Також вона з'являлася в яскравих образах і ділилася своїм ефективним тренуванням для всього тіла.
Як відомо, Каменських перебуває у шлюбі з репером Потапом, з яким не так давно засвітилася в Маямі. Якось артист заявив, що вони з дружиною хочуть завести дитину, але сама співачка цього не підтвердила. А днями він заінтригував заявою про стосунки з Настею.
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