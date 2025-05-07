"Вона моя муза": Потап розповів, як Каменських змушує його ридати та де вони з нею "базуються"

Тамара Кудрявченко - 7 травня, 12:15

Шоумен Олексій Потапенко, більше відомий як просто Потап, продовжує запевняти, що в них із дружиною, співачкою Настею Каменських усе чудово. 

Нещодавно репер був у Ризі, де дав інтерв'ю місцевому YouTube-каналу "Все Всегда Везде", в якому розповів, зокрема, де вони з NK живуть найбільше під час великої війни. 

Потап дав інтерв'ю в Ризі

Потап в Ризі розповів про свої творчі плани та життя між кількома містами

За словами Олексія, саме в Іспанії вони з дружиною бувають найчастіше, і пояснив чому.  


"Ми зараз живемо в різних містах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських, вона співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Тому ми там базуємось і звідти весь рух відбувається", - запевнив Потап. 

Олексій Потапенко

І хоча Потап каже, що найбільше вони з Настею живуть у Барселоні, в Instagram самої Насті багато рідного Києва і дуже мало Потапа 

Фото з Instagram Потапа

Також продюсер розхвалив свою дружину і заявив, що він плаче, коли вона співає. 

"Настя, вона коли співає, я ридаю. Вона мене пробирає наскрізь. Я за неї хвилююся, я її підтримую. Я з нею перебуваю у цей момент. Я писав ці пісні разом із нею, я проживаю цей момент. Я нею пишаюся, вона моя муза. Вона чудова", - сказав про кохану Потап.

Співачка Настя Каменських

За останній рік Настя і Потап дуже мало показувалися разом, але продовжують спростовувати чутки про своє розлучення

Фото з Instagram

До речі, днями Каменських святкувала своє 38-річчя, але чоловік не вітав її публічно в Instagram, як це бувало раніше. 

Нагадаємо, нещодавно Настя вкотре прокоментувала чутки про своє розлучення з Потапом. 

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