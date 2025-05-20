Каменських у лосинах показала "доказ свого тренування" на балконі. Фото
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно святкувала своє 38-річчя, захопила фанатів новими знімками.
У своєму Instagram знаменитість показалася на балконі в сірих лосинах і футболці, що була зав'язана на талії.
"Сьогодні настрій вогонь! Відправляю вам доказ, що тренування було", — підписала вона публікацію.
Не так давно Настя показувала лук у стилі гранж і позувала у джинсовому міні на вулиці. Також вона з'являлася в яскравому аутфіті на свято і грайливо сфоткалася біля Мерилін Монро.
Окрім цього, співачка часто ділиться своїми ефективними тренуваннями для всього тіла. А днями ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Каменських.
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