Каменських у лосинах показала "доказ свого тренування" на балконі. Фото

Карина Тімкова - 20 травня, 12:45

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно святкувала своє 38-річчя, захопила фанатів новими знімками.

У своєму Instagram знаменитість показалася на балконі в сірих лосинах і футболці, що була зав'язана на талії.

"Сьогодні настрій вогонь! Відправляю вам доказ, що тренування було", — підписала вона публікацію.

Настя Каменських в лосинах засвітила підтягнуте тіло

Виконавиця похизувалася тонкою талією

Фото instagram

Настя Каменських в лосинах показала тіло на балконі

Каменських з посмішкою похизувалася спортивною фігурою. А в залі вона показується доволі часто

Не так давно Настя показувала лук у стилі гранж і позувала у джинсовому міні на вулиці. Також вона з'являлася в яскравому аутфіті на свято і грайливо сфоткалася біля Мерилін Монро.

Окрім цього, співачка часто ділиться своїми ефективними тренуваннями для всього тіла. А днями ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Каменських.

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Каменських
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