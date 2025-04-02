Іспанський "Голос", дубайські клуби і гарячі фото: Потап представив нову сценічну партнерку. Фото

Шоумен Потап, який тепер називає себе Slavic Balagan, влаштував яскравий музичний виступ із новою партнеркою.

43-річний репер опублікував в Instagram серію фото з концерту, де співав разом із Дариною Шевченко.

"Коли Slavic Balagan і Дарина Шевченко на сцені — це підпал", — зазначив Олексій Потапенко (його справжнє ім'я).

Репер засвітився з новою партнеркою Фото Instagram

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На світлинах артист з’явився в піджаку в тонку смужку з нашивками, а його сценічна подруга — у блискучому чорно-білому комбінезоні та з червоною помадою.

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Дарина відома як півфіналістка іспанської версії шоу "Голос" 2023 року. Вона також співає у клубі в Дубаї, багато подорожує і активно веде соцмережі. Два тижні тому вона поділилася відео з Потапом і їхнім спільним виступом в Нью-Йорку.

Поки невідомо, де Олексій і Дарина виконували хіти цього разу, але в минулому місяці у них був концерт у Нью-Йорку

Нова партнерка Потапа багато виступає, чим ділиться в Instagram Фото Instagram

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Олексій перебуває за кордоном. Він також показував свої розваги під час поїздок. Нещодавно в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю репер розповів, як виїхав з країни.

Пізніше Потапенко створив нову сторінку, де представив себе під псевдонімом Slavic Balagan. Відтоді він позиціонує себе як "старший брат зі Східної Європи".

До речі, дружина артиста, співачка Настя Каменських весь цей час живе в Україні та не коментує дії чоловіка. Не так давно парочка вперше за довгий час засвітилася разом у Маямі.