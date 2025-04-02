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Іспанський "Голос", дубайські клуби і гарячі фото: Потап представив нову сценічну партнерку. Фото

Карина Тімкова - 2 квітня, 16:00

Шоумен Потап, який тепер називає себе Slavic Balagan, влаштував яскравий музичний виступ із новою партнеркою.

43-річний репер опублікував в Instagram серію фото з концерту, де співав разом із Дариною Шевченко.

"Коли Slavic Balagan і Дарина Шевченко на сцені — це підпал", — зазначив Олексій Потапенко (його справжнє ім'я).

Потап почав виступати під новим іменем

Репер засвітився з новою партнеркою

Фото Instagram

На світлинах артист з’явився в піджаку в тонку смужку з нашивками, а його сценічна подруга — у блискучому чорно-білому комбінезоні та з червоною помадою.

Потап показав співачку, з якою виступає

Цікаво, що дружина Потапа Настя Каменських думає про його нову партнерку по сцені

Дарина відома як півфіналістка іспанської версії шоу "Голос" 2023 року. Вона також співає у клубі в Дубаї, багато подорожує і активно веде соцмережі. Два тижні тому вона поділилася відео з Потапом і їхнім спільним виступом в Нью-Йорку.

Потап влаштував концерт з новою партнеркою і новим ім'ям

Поки невідомо, де Олексій і Дарина виконували хіти цього разу, але в минулому місяці у них був концерт у Нью-Йорку

Дівчина, що співає з Потапом, виступає у різних закладах

Нова партнерка Потапа багато виступає, чим ділиться в Instagram

Фото Instagram
Нова партнерка Потапа робить гарячі фото

Україну у своєму блозі Шевченко не згадує

Нова партнерка Потапа засвітила фігуру в бікіні

Своїх підписників Дарина тішить спокусливим контентом

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Олексій перебуває за кордоном. Він також показував свої розваги під час поїздок. Нещодавно в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю репер розповів, як виїхав з країни.

Пізніше Потапенко створив нову сторінку, де представив себе під псевдонімом Slavic Balagan. Відтоді він позиціонує себе як "старший брат зі Східної Європи".

До речі, дружина артиста, співачка Настя Каменських весь цей час живе в Україні та не коментує дії чоловіка. Не так давно парочка вперше за довгий час засвітилася разом у Маямі.

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