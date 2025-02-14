Потапа не згадала: Каменських в образі пухнастого сердечка поміркувала про любов до себе
Співачка Настя Каменських, на тлі скандалу свого чоловіка Потапа, вирішила поміркувати про любов до себе у новій фотосесії до Дня закоханих.
У своєму Instagram вона показала кадри, на яких випромінювала позитив та святковий настрій.
37-річна артистка усміхнено попозувала з символічними кульками в пухнастому образі, що нагадував форму сердечка. Вона також вдягнула чорні лосини, щоб підкреслити свої довгі ноги, й червоні підбори. Але про свого скандального чоловіка навіть не згадала.
Своє хвилясте волосся вона зібрала в високий хвіст, а губи нафарбувала у відповідний колір. Настя кокетливо відправляла повітряні поцілунки фанатам.
Каменських також підняла тему кохання і поваги до себе та поділилась своїми роздумами.
"Усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу — любов. Вона здатна змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими — тоді наша любов стає справжньою і для інших. Дуже хочу, щоб цей день нагадав: любов навколо нас починається з любові до себе", — написала знаменитість.
Як відомо, зараз Настя у шлюбі з репером Потапом. Попри часті плітки про їх розлучення, пара запевняє, що досі разом. Торік співачка публічно вітала коханого з річницею.
Нагадаємо, днями Потап в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю розповів, що вони планують завести дитину. Але сама Каменських поки про це не заявляла.
"Хто впізнав себе?": Каменських насмішила відео про прихід довгоочікуваної п'ятниці
Акцент на очі і декольте: Каменських показала свої ранкові збори. Відео
"Полюбити спорт і себе в ньому": Каменських показала ефективне і збалансоване тренування для всього тіла. Відео
Острів, Rolls-Royce та діаманти: Потап розказав, що залицяльники пропонували за час із Каменських