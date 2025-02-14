Потапа не згадала: Каменських в образі пухнастого сердечка поміркувала про любов до себе

Співачка Настя Каменських, на тлі скандалу свого чоловіка Потапа, вирішила поміркувати про любов до себе у новій фотосесії до Дня закоханих.

У своєму Instagram вона показала кадри, на яких випромінювала позитив та святковий настрій.

37-річна артистка усміхнено попозувала з символічними кульками в пухнастому образі, що нагадував форму сердечка. Вона також вдягнула чорні лосини, щоб підкреслити свої довгі ноги, й червоні підбори. Але про свого скандального чоловіка навіть не згадала.

Зірка перетворилась на валентинку для своїх шанувальників Фото з Instagram

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Своє хвилясте волосся вона зібрала в високий хвіст, а губи нафарбувала у відповідний колір. Настя кокетливо відправляла повітряні поцілунки фанатам.

Каменських нагадала про важливість любові до себе

Співачка поділилась романтичним настроєм з усіма

Каменських також підняла тему кохання і поваги до себе та поділилась своїми роздумами.

"Усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу — любов. Вона здатна змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими — тоді наша любов стає справжньою і для інших. Дуже хочу, щоб цей день нагадав: любов навколо нас починається з любові до себе", — написала знаменитість.

Цікаво, чому ані слова про Потапа?

Як відомо, зараз Настя у шлюбі з репером Потапом. Попри часті плітки про їх розлучення, пара запевняє, що досі разом. Торік співачка публічно вітала коханого з річницею.

Нагадаємо, днями Потап в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю розповів, що вони планують завести дитину. Але сама Каменських поки про це не заявляла.