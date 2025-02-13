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Каменських у шоколадних лосинах і топі з голими плечима вабливо покрутилася перед камерою. Відео

Тамара Кудрявченко - 13 лютого, 11:00

Поки мережа відходить від іспанського сорому інтерв'ю Потапа росіянину Дудю, дружина скандального продюсера Настя Каменських веде своє окреме життя в Києві, ніби нічого не сталося. 

37-річна артистка показує в мережі свої тренування, виступи і примірки аутфітів. Якраз нове відео свого луку Настя виклала в Instagram.

NK манливо покрутилася перед камерою у костюмі українського бренду модного шоколадного кольору. Зірка підкреслила свої ласі форми лосинами і топом з оголеними плечима.

Каменських в обтислому луці показала фігуру

Настя ретельно взялася за свою фігуру і результат демонструє обтислим вбранням


Настя Каменських показала форми в лосинах

Такий комплект коштує 3300 гривень

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Нагадаємо, в розмові з Дудьом Потап запевнив, що вони з Каменських не просто не розлучаються, а навіть працюють над тим, щоби завести дитину. Сама Настя нічого про це не казала.

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