Камінська у рожевій обтислій сукні привітала "маленьку-велику" себе з 41-річчям

16 липня, 12:30

Співачка Слава Камінська, яка від початку повномасштабного вторгнення не мешкає в Україні, 16-го липня святкує день народження.

З нагоди 41-річчя виконавиця запостила фото і написала для себе побажання.

"Усміхайся, моя маленька-велика дівчинко. З днем народження, Славентій", - написала Камінська.

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Як відомо, Камінська не приховує, що вдається до хірургічних послуг задля подовження молодості. Раніше вона розказувала, як робила мамопластику та про всі свої пластичні операції.

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