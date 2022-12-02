"Люблю нацистів": Каньє Вест ошелешив зізнанням у симпатії до Гітлера

Американський репер Каньє Вест, який вважає, що дезодоранти та зубна паста негативно впливають на здатність людини служити Богові, вибухнув черговими шокуючими одкровеннями.

Цього разу ексчоловік Кім Кардашян, який не змінив свого наміру балотуватися в президенти США в 2024-му році, зізнався, що симпатизує Гітлеру, та пояснив, чому.

Каньє, у глухій чорній балаклаві, 1-го грудня з'явився в токшоу відомого популяризатора теорій змови Алекса Джонса, пише Rolling Stone.

Цього разу Канье перевершив сам себе фото getty images

"Я бачу хороше і в Гітлері. Цей хлопець винайшов автостради, винайшов той самий мікрофон, який я використовую щодня як музикант, ви не можете сказати вголос, що ця людина ніколи не робила нічого хорошого, з мене досить цього. З мене досить класифікацій. Кожна людина приносить якусь користь, тим більше Гітлер", - заявив Вест.

"Мені подобається Гітлер", - наголосив він.

"Мені не подобається слово "зло" по відношенню до нацистів. Я люблю єврейський народ, але люблю й нацистів", - сказав артист.

Kanye West says he “likes Hitler” pic.twitter.com/ECnFxYnYdO — Van Lathan Jr (@VanLathan) December 1, 2022

Також Вест відреагував на слова іншого гостя студії, політичного коментатора Ніка Фуентеса, відомого своїми антисемітськими поглядами, про те, що він підтримує росію та путіна.

"Я теж", - заявив репер.

In Alex Jones new interview with Kanye West this was said.



Nick Fuentes: "I am very pro Putin. I am very pro-Russia."



Ye: "I am also."pic.twitter.com/BOrrJCbfoT — WeTalkMusic 🎧 (@We_Talk_Music) December 1, 2022

Через декілька годин після виходу шоу Каньє Вест у своєму Twitter запостив картинку - фігурку, де поєдналися зірка Давида та свастика. От тоді-то терпець урвався навіть новому хазяїнові соцмережі, Ілону Маску.

"Я намагався, як міг. Попри це, він знову порушив наше правило про заборону підбурювання до насильства. Акаунт буде заблоковано", - написав він та дотримав слова.

Як розказали CNN люди із оточення Веста, він справді давно та щиро захоплюється Гітлером. Він відкрито розказує про те, що читав "Майн Кампф" та в захваті від того, наскільки ефективною була нацистська пропаганда.

Артист - фанат Гітлера фото getty images

"Він вихваляє Гітлера, називаючи неймовірним те, що йому вдалося акумулювати так багато влади, говорить про всі прекрасні речі, яких він та нацистська партія досягли для німецького народу", - підтвердив бізнесмен, який працював із Каньє.

Як відомо, Каньє Вест страждає на біполярний розлад особистості. Як розповідав артист, у періоди загострень йому ввижається, що уряд вставив йому в голову чіп.

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