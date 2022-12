"Люблю нацистів": Каньє Вест ошелешив зізнанням у симпатії до Гітлера

Американський репер Каньє Вест, який вважає, що дезодоранти та зубна паста негативно впливають на здатність людини служити Богові, вибухнув черговими шокуючими одкровеннями.

Цього разу ексчоловік Кім Кардашян, який не змінив свого наміру балотуватися в президенти США в 2024-му році, зізнався, що симпатизує Гітлеру, та пояснив, чому.

Каньє, у глухій чорній балаклаві, 1-го грудня з'явився в токшоу відомого популяризатора теорій змови Алекса Джонса, пише Rolling Stone.

"Я бачу хороше і в Гітлері. Цей хлопець винайшов автостради, винайшов той самий мікрофон, який я використовую щодня як музикант, ви не можете сказати вголос, що ця людина ніколи не робила нічого хорошого, з мене досить цього. З мене досить класифікацій. Кожна людина приносить якусь користь, тим більше Гітлер", - заявив Вест.

"Мені подобається Гітлер", - наголосив він.

"Мені не подобається слово "зло" по відношенню до нацистів. Я люблю єврейський народ, але люблю й нацистів", - сказав артист.

Також Вест відреагував на слова іншого гостя студії, політичного коментатора Ніка Фуентеса, відомого своїми антисемітськими поглядами, про те, що він підтримує росію та путіна.

"Я теж", - заявив репер.

