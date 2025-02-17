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Наче русалка: Кардашян на SNL 50 впакувала ласі форми в дуже обтислу срібну сукню. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 лютого, 13:30

Американська теледіва Кім Кардашян щоразу обирає для світських подій сукні, у яких, здається, неможливо рухатися.

На червоний хідник із нагоди 50-ї річниці SNL Кім вийшла у срібному платті, яке стягувало її пишні форми і підкреслювало найменші вигини. 

Кардашян у блискучому образі була схожа на русалку. З прикрас на ній були лише каблучки.

Кім Кардашян у срібній сукні

Кардашян за кожної нагоди демонструє спокусливі вигини

Фото Getty Images

Кардашян в обтислій сукні на SNL50

Сукня Кім дещо нагадувала луску

Фото Getty Images

До речі, нещодавно Кім показала, як жахливо виглядала її спина після тугого корсету, в якому вона була на Met Gala 2024.

Кім завжди робить акцент на своєму бюсті

Кім завжди робить акцент на своєму бюсті

Кардашян показала форми

44-річна Кім, як виявилося, завжди мала сексуальні форми. Нещодавно вона це довела, показавши себе 13-річну в купальнику.

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Кім Кардашян
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