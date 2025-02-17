Наче русалка: Кардашян на SNL 50 впакувала ласі форми в дуже обтислу срібну сукню. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян щоразу обирає для світських подій сукні, у яких, здається, неможливо рухатися.
На червоний хідник із нагоди 50-ї річниці SNL Кім вийшла у срібному платті, яке стягувало її пишні форми і підкреслювало найменші вигини.
Кардашян у блискучому образі була схожа на русалку. З прикрас на ній були лише каблучки.
До речі, нещодавно Кім показала, як жахливо виглядала її спина після тугого корсету, в якому вона була на Met Gala 2024.
44-річна Кім, як виявилося, завжди мала сексуальні форми. Нещодавно вона це довела, показавши себе 13-річну в купальнику.
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