"До всіх пластичних операцій": Кардашян показала себе 13-річну в бікіні

Американська теледіва Кім Кардашян пригадала, як виглядала більше 30 років тому.

У своєму Instagram 44-річна кралечка показала себе-підлітка у купальнику.

На фото Кім лише 13, однак вже у підлітковому віці кралечка була сповнена жіночності і сексуальності

"Розкішна тоді, розкішна зараз", "Кім тут схожа на свого батька", "до всіх пластичних операцій", - пишуть в коментарях Кардашян.

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А ще Кім наробила свіжих (але не менш спокусливих) фото у спідньому.

Кім посвітила апетитними формами

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував ретроспективу образів Кардішян: як вона змінювалася, якими вбраннями дивувала та хто 10 років впливав на її стиль.