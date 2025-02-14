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"До всіх пластичних операцій": Кардашян показала себе 13-річну в бікіні

Марія Мельник - 14 лютого, 18:15

Американська теледіва Кім Кардашян пригадала, як виглядала більше 30 років тому.

У своєму Instagram 44-річна кралечка показала себе-підлітка у купальнику.

Кардашян в купальнику у 13

На фото Кім лише 13, однак вже у підлітковому віці кралечка була сповнена жіночності і сексуальності

"Розкішна тоді, розкішна зараз", "Кім тут схожа на свого батька", "до всіх пластичних операцій", - пишуть в коментарях Кардашян.


А ще Кім наробила свіжих (але не менш спокусливих) фото у спідньому.

Кардашян у трусиках і майці

Кім посвітила апетитними формами

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував ретроспективу образів Кардішян: як вона змінювалася, якими вбраннями дивувала та хто 10 років впливав на її стиль.

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Кім Кардашян
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