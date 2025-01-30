Бужинська на сімейному відпочинку в Домінікані блиснула формами в квітчастих бікіні
Співачка Катерина Бужинська разом із родиною насолоджується відпочинком у сонячній Домінікані.
45-річна артистка опублікувала серію знімків, на яких показала щасливі моменти з чоловіком і дітьми — 8 річними двійнятами Катрусею та Дмитриком.
На фото видно, як сім'я проводить час біля океану. Вони разом плавають, бавляться біля басейну і просто насолоджуються теплими днями.
Катерина навіть підготувала схожі білі образи для усіх членів родини. А з дітьми вона позувала в купальниках з однаковим принтом. Виконавиця обожнює носити однакові луки всією родиною.
"Під шум океану занурились в оазис краси. Наш незабутній екзотичний відпочинок", — написала артистка під фото.
Зазначимо, що Бужинська любить проводити час із дітьми. Перед відпусткою вона показала, як разом з ними ліпить сніговика.
Нагадаємо, у співачки є старша донька Олена, яка нині проживає в Німеччині. Цього місяця дівчина відсвяткувала своє 18-річчя.