Бужинська на сімейному відпочинку в Домінікані блиснула формами в квітчастих бікіні

Співачка Катерина Бужинська разом із родиною насолоджується відпочинком у сонячній Домінікані.

45-річна артистка опублікувала серію знімків, на яких показала щасливі моменти з чоловіком і дітьми — 8 річними двійнятами Катрусею та Дмитриком.

Реклама:

На фото видно, як сім'я проводить час біля океану. Вони разом плавають, бавляться біля басейну і просто насолоджуються теплими днями.

Катя далеко не вперше відпочиває в Домінікані

Катерина навіть підготувала схожі білі образи для усіх членів родини. А з дітьми вона позувала в купальниках з однаковим принтом. Виконавиця обожнює носити однакові луки всією родиною.

"Під шум океану занурились в оазис краси. Наш незабутній екзотичний відпочинок", — написала артистка під фото.

Бужинська вигуляла не один квітчастий купальник

Старша донька співачки Олена живе окремо від неї в Німеччині

Зазначимо, що Бужинська любить проводити час із дітьми. Перед відпусткою вона показала, як разом з ними ліпить сніговика.

Нагадаємо, у співачки є старша донька Олена, яка нині проживає в Німеччині. Цього місяця дівчина відсвяткувала своє 18-річчя.