Бужинська привітала старшу доньку з 18-річчям та показала її рідкісні фото

Старшій доньці співачки Катерини Бужинської, Олені виповнилося 18 років. Зіркова мама привітала дівчину в Instagram, запостивши колаж із її архівних фото та портрет.

"Улюблена донечко Оленочко, вітаю тебе з твоїм 18-річчям! Будь найщасливішою на планеті, хай радість і удача до тебе приходять на світанку, бажаю блага, добра і везіння, нехай буде прекрасним твій настрій завжди!", - написала Бужинська.

Скромна Оленка нечасто показується в Instagram зіркової мами

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"Міцного здоров’я, успіхів на письменницькій ниві! Бажаю тобі досягти в цьому житті всіх своїх цілей, втілити в реальність всі свої мрії, залишатися завжди чуйною і доброю людиною, чарівною красунею і найщасливішою дівчиною. Янгола Охоронця поруч! Люблю Тебе!!!", - додала співачка.

Для святкового фото не пошкодували обробки

Нагадаємо, Олена мешкає та навчається в Німеччині. Як відомо, молодшим дітям Бужинської, Катерині та Дмитрику по 8 років. Нещодавно зірка ділилася відео з ними та своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим.