"Кохані крихітки": Бужинська зворушливим відео привітала з 8-річчям сина і доньку
27-го грудня свій восьмий день народження святкують діти співачки Катерини Бужинської та її чоловіка Дімітара Стойчева, Катруся та Дмитрик.
Двійнят зіркова мама привітала у Instagram, показавши їхні обіймашки та святковий торт.
"Мої кохані Крихітки - Дмитрик і Катеринка! Вітаю вас з Днем Народження! 8 років - це чудова дата! Бажаю вам великих успіхів, гарного настрою, значних досягнень, яскравих перемог, великих знань, веселих ідей, добрих чудес і чудових друзів, щасливої долі і Божого Благословіння!", - побажала Катя.
"Ви - найкращі! Дуже любимо! Дякуємо Богу за вас!", - додала артистка.
Як відомо, на початку січня свої 18-ліття святкуватиме старша сестра двійнят, дочка Бужинської від попередніх стосунків Олена. Співачка нечасто показує дівчину в мережі, але якось розповіла, в якій країні та живе і ким хоче стати.
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