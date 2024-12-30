Бужинська засвітила лице без макіяжу та перевтілилася у вогняну жінку-вамп. Відео

Наприкінці 2024 року співачка Катерина Бужинська вирішила здивувати своїх прихильників яскравим перевтіленням.

У цьому експерименті їй допоміг зірковий візажист Єгор, завдяки якому багато артистів уже спробували себе в кардинально нових образах.

Каті перед Новим роком закортіло експериментів

На відео, яке Бужинська виклала в Instagram, спочатку видно її лице без макіяжу. А потім 45-річна Катя стає червоно-рудою вогняною жінкою-вамп з пишним довгим та хвилястим волоссям і незвичним для неї мейком.

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Впізнали зірку?

Нагадаємо, днями Бужинська святкувала 8-річчя своїх двійнят - Катерини і Дмитра. А перед цим показувала зимові розваги з ними.