Бужинська засвітила лице без макіяжу та перевтілилася у вогняну жінку-вамп. Відео
Наприкінці 2024 року співачка Катерина Бужинська вирішила здивувати своїх прихильників яскравим перевтіленням.
У цьому експерименті їй допоміг зірковий візажист Єгор, завдяки якому багато артистів уже спробували себе в кардинально нових образах.
На відео, яке Бужинська виклала в Instagram, спочатку видно її лице без макіяжу. А потім 45-річна Катя стає червоно-рудою вогняною жінкою-вамп з пишним довгим та хвилястим волоссям і незвичним для неї мейком.
Нагадаємо, днями Бужинська святкувала 8-річчя своїх двійнят - Катерини і Дмитра. А перед цим показувала зимові розваги з ними.
Приєднуйтесь до дискусії