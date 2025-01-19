Кухар двічі задула свічки на святковому торті для кумедного ролика з донькою на своє 43-річчя

Юлія Леськова 19 січня, 14:11
Катерина Кухар позує для фото
Фото з Instagram Катерини Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала своє 43-річчя. З нагоди дня народження вона у своєму Instagram показала кумедний ролик з 9-річною донькою Настею від, ймовірно колишнього, чоловіка Олександра Стоянова.

На кадрах Катерина задуває свічки на торті, який тримала її донечка, у вигляді цифри 42 і падає на ліжко, вдаючи сильну стомленість. А коли на торті з'являється цифра 43 - вона задуває і їх й виходить з кадру.

Катерина Кухар з дотнькою і тортом

Ймовірно, цим відео Катерина намагалася показати, як швидко проминув ще один рік життя


Донечка з радістю допомогла балерині зняти святковий ролик

Донечка з радістю допомогла балерині зняти святковий ролик

Катерина Кухар святкує день народження

Здається, в цьому році Кухар налаштована брати від життя все

До речі, Катерина Кухар частенько записує кумедні коротенькі ролики зі своєю донечкою

Також у балерини є старший син Тимур від попередніх стосунків.

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