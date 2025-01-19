Кухар двічі задула свічки на святковому торті для кумедного ролика з донькою на своє 43-річчя
Прима-балерина Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала своє 43-річчя. З нагоди дня народження вона у своєму Instagram показала кумедний ролик з 9-річною донькою Настею від, ймовірно колишнього, чоловіка Олександра Стоянова.
На кадрах Катерина задуває свічки на торті, який тримала її донечка, у вигляді цифри 42 і падає на ліжко, вдаючи сильну стомленість. А коли на торті з'являється цифра 43 - вона задуває і їх й виходить з кадру.
До речі, Катерина Кухар частенько записує кумедні коротенькі ролики зі своєю донечкою
Також у балерини є старший син Тимур від попередніх стосунків.
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