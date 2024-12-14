"У кожного свій шлях та свої виклики": Кухар у ніжній сукні потанцювала для мотиваційного ч/б відео та порівняла шлюб і самотність

Прима-балерина і керівниця Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар показала підписникам мотиваційне відео.

Кадрами вона поділилася у своєму Instagram.

На чорно-білому ролику Катерина у елегантній сукні з зображенням птахів та пишною спідницею танцює коло балкона та дверей.

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"Керувати - це важко. Працювати на когось з 9 до 18 - це важко. Але тобі обирати! Вчити рухи - це важко, імпровізувати - це важко. Тобі обирати! Зайва вага - це важко. Тренування - це важко. Тобі обирати! Шлюб - це важко, самотність - це важко. Тобі обирати! Вірити у себе - це важко. Сумніватися на кожному кроці - це важко. Тобі обирати!" - зазначила вона.

Кухар намагалася показати, що обирати варто себе

Також Кухар закликала обирати своє "важко" з розумом, але обирати тільки себе.

"У кожного свій шлях і свої виклики. А який вибір робите ви?" - написала вона під відео.

Катерина весело потанцювала на камеру



Скріншот з Instagram Катерини Кухар

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар влаштувала розкішну зйомку зі своїми студентами.

Як відомо, Кухар якось ділилася своїми лайдаками на тему того, як все встигати.