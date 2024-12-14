"У кожного свій шлях та свої виклики": Кухар у ніжній сукні потанцювала для мотиваційного ч/б відео та порівняла шлюб і самотність
Прима-балерина і керівниця Київського державного хореографічного коледжу Катерина Кухар показала підписникам мотиваційне відео.
Кадрами вона поділилася у своєму Instagram.
На чорно-білому ролику Катерина у елегантній сукні з зображенням птахів та пишною спідницею танцює коло балкона та дверей.
"Керувати - це важко. Працювати на когось з 9 до 18 - це важко. Але тобі обирати! Вчити рухи - це важко, імпровізувати - це важко. Тобі обирати! Зайва вага - це важко. Тренування - це важко. Тобі обирати! Шлюб - це важко, самотність - це важко. Тобі обирати! Вірити у себе - це важко. Сумніватися на кожному кроці - це важко. Тобі обирати!" - зазначила вона.
Також Кухар закликала обирати своє "важко" з розумом, але обирати тільки себе.
"У кожного свій шлях і свої виклики. А який вибір робите ви?" - написала вона під відео.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар влаштувала розкішну зйомку зі своїми студентами.
Як відомо, Кухар якось ділилася своїми лайдаками на тему того, як все встигати.