"Мудра жінка" Кухар в оксамитовому інтер'єрі елегантно оголила стегно для фото

Юлія Леськова 29 грудня, 11:28
Катерина Кухар позує для фото
Фото Валентина Малильо

Прима-балерина Катерина Кухар, яка днями показувала, як прикрашає ялинку з донькою, поділилася новими звабними фото.

Світлини вона опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Кухар позує коло ошатної софи з бордового оксамиту. Для фотосесії балерина одягнула обтислу чорну сукню з розрізом до стегна та відкритою спиною.


"Мудра жінка лише своїм мовчанням може викликати паніку у чоловіка", - написала Катерина.

Катерина Кухар показала нові фото

Кухар попозувала у розкішному інтер'єрі

Фото Валентина Малильо
Катерина Кухар наробила нових фото

До речі, в юності Катерина Кухар була білявкою

Фото Валентина Малильо

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар у невагомій сукні танцювала для мотиваційного відео.

А ще якось балерина ділилася з підписниками своїми лайфхаками, як все встигати.

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