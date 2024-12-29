"Мудра жінка" Кухар в оксамитовому інтер'єрі елегантно оголила стегно для фото
Прима-балерина Катерина Кухар, яка днями показувала, як прикрашає ялинку з донькою, поділилася новими звабними фото.
Світлини вона опублікувала у своєму Instagram.
На кадрах Кухар позує коло ошатної софи з бордового оксамиту. Для фотосесії балерина одягнула обтислу чорну сукню з розрізом до стегна та відкритою спиною.
"Мудра жінка лише своїм мовчанням може викликати паніку у чоловіка", - написала Катерина.
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар у невагомій сукні танцювала для мотиваційного відео.
А ще якось балерина ділилася з підписниками своїми лайфхаками, як все встигати.
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