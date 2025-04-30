Кузнецова у ліфі й з ремінцем на шиї показала естетику на чорно-білих фото

Марія Мельник - 30 квітня, 16:30
Кузнецова у ліфі і штанях
Фото ovanesphoto

37-річна українська актриса Катерина Кузнецова з приходом весни радує підписників новими зйомками хіба не кожного тижня.

Цього разу акторка попозувала в елегантному і водночас зухвалому образі для чорно-білих фото.

Кузнецова - фото у повний зрост

Раніше Катерина розказувала, що думає з приводу свого бюсту і чи планує його змінювати


Катерина Кузнецова посвітила пресом і бюстом
Акторка у штанях і ліфі

У портфоліо Катерини більшає чорно-білих фото

Акторка посвітила животиком

Образ видався стильним і витонченим

Як відомо, Кузнецова - українка, однак більше відома участю в російських проєктах, зокрема у серіалі "Кухня". Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про Кузнєцову, щоб зрозуміти її краще.

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