Кузнецова у ліфі й з ремінцем на шиї показала естетику на чорно-білих фото

37-річна українська актриса Катерина Кузнецова з приходом весни радує підписників новими зйомками хіба не кожного тижня.

Цього разу акторка попозувала в елегантному і водночас зухвалому образі для чорно-білих фото.

Раніше Катерина розказувала, що думає з приводу свого бюсту і чи планує його змінювати

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У портфоліо Катерини більшає чорно-білих фото

Образ видався стильним і витонченим

Як відомо, Кузнецова - українка, однак більше відома участю в російських проєктах, зокрема у серіалі "Кухня". Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про Кузнєцову, щоб зрозуміти її краще.