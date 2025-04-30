Кузнецова у ліфі й з ремінцем на шиї показала естетику на чорно-білих фото
37-річна українська актриса Катерина Кузнецова з приходом весни радує підписників новими зйомками хіба не кожного тижня.
Цього разу акторка попозувала в елегантному і водночас зухвалому образі для чорно-білих фото.
Як відомо, Кузнецова - українка, однак більше відома участю в російських проєктах, зокрема у серіалі "Кухня". Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про Кузнєцову, щоб зрозуміти її краще.
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