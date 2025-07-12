"Було класно": Кузнецова заявила про розставання з бойфрендом-росіянином та попозувала топлес з нагоди 38-річчя

Фото з Instagram Катерини Кузнецової

Акторка Катерина Кузнецова, відома за ролями у російських фільмах та серіалах, поділилася зі своїми шанувальниками новинами з особистого життя та привітала себе з 38-річчям.

Вона заявила, що розійшлася з проукраїнським бізнесменом з РФ Максимом Апліним, з яким була заручена з 2017 року.

"У мене для вас дві новини. Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності й звісно з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", - написала Катя.

"Зберігаємо спокій та продовжуємо", - зазначила Кузнецова Фото з Instagram Катерини Кузнецової

Також зірка серіалу "Кухня" заявила, що переїжджає до іншої країни - в Іспанію.

"Я переїжджаю в Барселону (звісно не на постійну основу, просто мені важливо мати місце куди я можу їздити і відновлюватися) а так, мене багато чого нового чекає в Києві моєму рідному. Тож прекрасні мої, хто в Барсі скоро обіймемося, а з ким не знайома, обовʼязково познайомимось. Але про Тенерифе ще буде багато дописів і слів. Особливий острів для мене", - додала Кузнецова.

Також Катя показала фото топлес з нагоди свого 38-річчя.

"Сьогодні мій день народження. Мені виповнюється 38 років. Нічого нового, як завжди почну з вдячності батькам за життя і можливості, я з впевненістю можу сказати, що я була народжена для любові і в любові. Дякую своїй хризантемі, яка поруч і жива довгих їй років життя. Десь почула вона, що як дочекається правнука чи правнучку, то автоматично попаде в рай, в нас з нею домовленості. Вона щось знає. Ви знаєте, що я дуже родинна і мені вкрай важливо аби всі мої близькі були здорові і щасливі", - написала вона.

Кузнецова додала, що її девіз по життю - "бути вдячною і вміти прощати".

"Мені колись це сказала моя бабуся Галя (мамина мама), яка коли пішла, стала моїм янголом охоронцем ще коли мені було 9 років. Я хочу подякувати всім людям які мене оточують - ви неймовірні. Знаю сьогодні буде дуже багато побажань мені, це надзвичайно приємно. Я вам цього бажаю у відповідь тільки ще більше! Дякую за реалізацію і можливості, дякую за увагу і тепло, яке ви мені даруєте щодня. Я дуже щаслива людина!" - зауважила вона.

"Традиційно буду просити вас привітати мене донатом, бо я кожен рік долучається до великого збору фонду "Таблеточки", аби допомогти українським діткам які в нас борються з раком! Дякую нашим захисникам і захисницям і нашим рятувальникам. Дякую, за можливість жити і творити. Дякую людям які не розпалюють вогонь і ненависть в своїх серцях , дякую, що ви є і ви свідомі і обʼєднані", - підсумувала зірка

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Катерини Кузнєцової: про її дитинство та чому вирішила будувати кар'єру в РФ.

Нещодавно Катя похвалилася засмаглою спиною на Канарських островах.