Осадча в екстракоротких шортах та чоботах зухвало пройшлася весняним Києвом для фото

Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна телеведуча Катерина Осадча наробила стильних фото у весняному образі та показала шанувальникам в Instagram.

Катя попозувала на вулицях Києва у кремових мінішортах, під які одягнула чорні колготки, чорному топі та кремовому бомбері оверсайз.

Свій образ зірка доповнила лаковими чобітками-козаками, прикрасами та сонцезахисними окулярами.

Реклама:

"П‘ятниця. Це той момент коли треба відчепитися від себе, видихнути і подивитися навколо. Бачили, весна!" - написала Осадча.

Катя показалася у весняному образі на вулицях столиці

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Зірка шортами вдало підкреслила свої довгі ноги

Якось Катерина Осадча ділилася з підписниками власними лайфхаками, які допомагають зберегти ментальне здоров'я.

Також вона показувала, які речі носить з собою в сумочці.