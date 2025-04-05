Осадча в екстракоротких шортах та чоботах зухвало пройшлася весняним Києвом для фото
41-річна телеведуча Катерина Осадча наробила стильних фото у весняному образі та показала шанувальникам в Instagram.
Катя попозувала на вулицях Києва у кремових мінішортах, під які одягнула чорні колготки, чорному топі та кремовому бомбері оверсайз.
Свій образ зірка доповнила лаковими чобітками-козаками, прикрасами та сонцезахисними окулярами.
"П‘ятниця. Це той момент коли треба відчепитися від себе, видихнути і подивитися навколо. Бачили, весна!" - написала Осадча.
Якось Катерина Осадча ділилася з підписниками власними лайфхаками, які допомагають зберегти ментальне здоров'я.
Також вона показувала, які речі носить з собою в сумочці.
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