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Осадча в екстракоротких шортах та чоботах зухвало пройшлася весняним Києвом для фото

Юлія Леськова - 5 квітня, 11:02
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна телеведуча Катерина Осадча наробила стильних фото у весняному образі та показала шанувальникам в Instagram.

Катя попозувала на вулицях Києва у кремових мінішортах, під які одягнула чорні колготки, чорному топі та кремовому бомбері оверсайз.

Свій образ зірка доповнила лаковими чобітками-козаками, прикрасами та сонцезахисними окулярами.


"П‘ятниця. Це той момент коли треба відчепитися від себе, видихнути і подивитися навколо. Бачили, весна!" - написала Осадча. 

Катерина Осадча наробила фото у мінішортах

Катя показалася у весняному образі на вулицях столиці

Катерина Осадча на нових фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої
Катерина Осадча показала свої фото

Зірка шортами вдало підкреслила свої довгі ноги

Якось Катерина Осадча ділилася з підписниками власними лайфхаками, які допомагають зберегти ментальне здоров'я. 

Також вона показувала, які речі носить з собою в сумочці. 

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Осадча
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