Перша поїздка в потязі і холодне море: Осадча з синами показала, як минув її січень

Марія Мельник 30 січня, 16:10

Ведуча Катерина Осадча закарбувала свій січень на фото, якими поділилася в Instagram.

На знімках багатодіна мама показала незабутні моменти першого місяця нового року.

Осадча з сином

"Новорічна ніч, Іван допомагав. Росте асистент, як мінімум", - розповіла про історію фото мама

Молодший син Осадчі

"Перша поїздка Данила в потязі. Радості не було меж", - підписала знімок Осадча


Катя Осадча на морі

"Коротка відпустка з дітьми на холодному морі. Люблю море взимку, без поспіху, туристів, тільки велика вода і ти", - розказала ведуча

Осадча показує світ своїм синам

Осадча показує світ своїм синам

Банда, - так назвала фото Осадча

"Банда", - так назвала фото Осадча

Нагадаємо, Осадча та її колега і чоловік Юрій Горбунов виховують 7-річного Івана і 3-річного Данила.

Старший син Ілля Катерини від минулих стосунків живе і навчається у США.

Раніше Осадча показувала, як її чоловік проводить дозвілля з синами.

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