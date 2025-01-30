Перша поїздка в потязі і холодне море: Осадча з синами показала, як минув її січень

Ведуча Катерина Осадча закарбувала свій січень на фото, якими поділилася в Instagram.

На знімках багатодіна мама показала незабутні моменти першого місяця нового року.

"Новорічна ніч, Іван допомагав. Росте асистент, як мінімум", - розповіла про історію фото мама

"Перша поїздка Данила в потязі. Радості не було меж", - підписала знімок Осадча

Реклама:

"Коротка відпустка з дітьми на холодному морі. Люблю море взимку, без поспіху, туристів, тільки велика вода і ти", - розказала ведуча

Осадча показує світ своїм синам

"Банда", - так назвала фото Осадча

Нагадаємо, Осадча та її колега і чоловік Юрій Горбунов виховують 7-річного Івана і 3-річного Данила.

Старший син Ілля Катерини від минулих стосунків живе і навчається у США.

Раніше Осадча показувала, як її чоловік проводить дозвілля з синами.