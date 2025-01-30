Перша поїздка в потязі і холодне море: Осадча з синами показала, як минув її січень
Ведуча Катерина Осадча закарбувала свій січень на фото, якими поділилася в Instagram.
На знімках багатодіна мама показала незабутні моменти першого місяця нового року.
Нагадаємо, Осадча та її колега і чоловік Юрій Горбунов виховують 7-річного Івана і 3-річного Данила.
Старший син Ілля Катерини від минулих стосунків живе і навчається у США.
Раніше Осадча показувала, як її чоловік проводить дозвілля з синами.
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