"Всі хлопці в зборі": Осадча показала святкове фото з трьома синами і мамою

Телеведуча Катерина Осадча поділилася своєю радістю - на свята приїхав з Америки її старший син Ілля.

Тож щаслива мама одразу ж виклала фото з трьома синами і їхньою бабусею.

"Всі хлопці в зборі. Щаслива мама і бабуся", - пораділа в мережі Катерина.

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До речі, на Різдво Осадча теж викладала фото, на яких не було ані Іллі, ані її чоловіка Юрія Горбунова.

Нагадаємо, торік телеведуча розповідала, що саме вивчає її первісток у США, і запевняла, що працювати він планує саме в Україні.