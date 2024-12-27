"Всі хлопці в зборі": Осадча показала святкове фото з трьома синами і мамою
Телеведуча Катерина Осадча поділилася своєю радістю - на свята приїхав з Америки її старший син Ілля.
Тож щаслива мама одразу ж виклала фото з трьома синами і їхньою бабусею.
"Всі хлопці в зборі. Щаслива мама і бабуся", - пораділа в мережі Катерина.
До речі, на Різдво Осадча теж викладала фото, на яких не було ані Іллі, ані її чоловіка Юрія Горбунова.
Нагадаємо, торік телеведуча розповідала, що саме вивчає її первісток у США, і запевняла, що працювати він планує саме в Україні.
Приєднуйтесь до дискусії