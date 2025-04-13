"Треба це цінувати": Осадча показала київський вихідний зі своєю "бандою". Фото
Телеведуча Катерина Осадча вирішила провести вихідний день разом зі своєю "бандою": чоловіком Юрієм Горбуновим та молодшими синами - 8-річним Іваном та 3-річним Данилком. Родина сходила на майстерклас з виготовлення великодніх кошиків та прогулялася Києвом.
Світлинами Катя поділилася в Instagram.
Телеведуча показала молодшого сина під час майстеркласу, щоправда, зазначила вона, йому більше сподобалося розмальовувати стіл.
"Готували великодні кошики. Але Данило вирішив, що стіл розфарбовувати цікавіше, ніж яйця", - написала вона.
Також Катерина заселфилася з синами і чоловіком.
"А ще в черговий раз зловила себе на думці: як же треба це запам'ятовувати і цінувати", - додала Осадча.
У своєму Instagram Юрій Горбунов також поділився фото з родинної прогулянки. Вони попозували на тлі Андрієвської церкви.
"Субота", - лаконічно підписав фото ведучий.
До речі, у Катерини Осадчої є ще один син від попередніх стосунків - 22-річний Ілля.
У своїх соцмережах Катя та Юрій частенько показують сімейні відпочинки зі своїми дітьми.
"Особливий день": Осадча сімейним селфі привітала маму з днем народження
"Силует стає витонченим": Осадча на власному прикладі показала, як треба позувати на камеру. Відео
"В 14 мені хотіли зробити пластичну операцію": Осадча з мокрою головою і патчами розказала, як долала невпевненість у собі