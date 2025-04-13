"Треба це цінувати": Осадча показала київський вихідний зі своєю "бандою". Фото

Фото з Instagram Юрія Горбунова

Телеведуча Катерина Осадча вирішила провести вихідний день разом зі своєю "бандою": чоловіком Юрієм Горбуновим та молодшими синами - 8-річним Іваном та 3-річним Данилком. Родина сходила на майстерклас з виготовлення великодніх кошиків та прогулялася Києвом.

Світлинами Катя поділилася в Instagram.

Телеведуча показала молодшого сина під час майстеркласу, щоправда, зазначила вона, йому більше сподобалося розмальовувати стіл.

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"Готували великодні кошики. Але Данило вирішив, що стіл розфарбовувати цікавіше, ніж яйця", - написала вона.

Здається, Данилко захоплений тим, що робить

Також Катерина заселфилася з синами і чоловіком.

"А ще в черговий раз зловила себе на думці: як же треба це запам'ятовувати і цінувати", - додала Осадча.

Головні чоловіки Катерини Осадчої на прогулянці

Скріншот з Instagram Катерини Осадчої

Катерина насолодилася вихідним з найдорожчими людьми

У своєму Instagram Юрій Горбунов також поділився фото з родинної прогулянки. Вони попозували на тлі Андрієвської церкви.

"Субота", - лаконічно підписав фото ведучий.

До речі, у Катерини Осадчої є ще один син від попередніх стосунків - 22-річний Ілля.

У своїх соцмережах Катя та Юрій частенько показують сімейні відпочинки зі своїми дітьми.