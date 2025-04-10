"Весна": Осадча у вигадливому топі й спідниці посвітила оголеним животом для чуттєвої фотозйомки

Телеведуча Катерина Осадча поділилася зі своїми шанувальниками новим фотосетом. Для нього вона вбралася в білий костюм із максіспідниці й оригінального топу та розпустила волосся.

"Весна", - підписала чуттєві кадри в Instagram 41-річна зірка.

Катерина Осадча впіймала весняний вайб

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Телезірка розпустила волосся і дозволила йому вільно струменіти по плечах і спині

Катя оголила спину та живіт перед камерою

Нагадаємо, якраз нещодавно Катя розкрила свої лайфхаки з позування: як зробити так, щоби силует був витонченішим, а світло виконувало роль б'юті-фільтра.