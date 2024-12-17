Осадча без мейкапу заселфилася в ліжку з "булкою"

Марія Ткаченко 17 грудня, 15:45
Катя Осадча
Фото з Instagram Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча замилувала мережу своїми ранковими селфі з молодшим сином Данилом.

"Ідеальний ранок з булкою", - повідомила Катя у Insta-сторіс.

"Ми намагаємося робити так, щоб діти спали в своїх ліжках (ключове - намагаємося). А от зранку можна полежати разом", - зізналася вона.


Катерина Осадча

41-річна телеведуча заселфила затишні моменти з молодшим сином

Катерина Осадча та її молодший син

Данило вранці прийшов поніжитися з мамою

Нагадаємо, Осадча розповідала, як три роки тому їй довелося їхати в пологовий народжувати Данила разом із його старшим братом Іваном. Як відомо, крім двох синів від Юрія Горбунова в Катерини є найстарший син Ілля. Нещодавно зірка показувала, як виглядає 22-річний хлопець.

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