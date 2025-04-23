32 оберти і кумедне прізвисько: Осадча розказала невідомі факти про себе

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Телеведуча Катерина Осадча продовжує підвищувати рівень відвертості зі своєю аудиторією.

Цього разу ведуча перелічила маловідомі цікаві факти про себе.

"Я танцювала в ансамблі народного танцю з 5 до 17 років. До речі, можу зробити 32 обертаси (могла)", - розказала Осадча.

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Катерина не перестає дивувати фактами про себе

"Одну зі своїх джинсових колекцій на мене шив особисто Жан-Поль Готьє. 3 дні ми провели у примірках, 3 дні він на мені поправляв все, що мало бути в final touch колекції.

І ще одна крута історія з всесвітньо відомим дизайнером, якого, на жаль, вже немає з нами, - це Аззедін Алая. Я в нього працювала у шоурумі кілька днів, і в цей день був день народження моєї модельної агенції. Він вкінці дня спитав: "Катю, а тобі є взагалі що одягти?". Я кажу: "не має"", - пригадала вона.

Після чого дизайнер особисто подарував ведучій сукню.

Осадча згадала цікаві історії зі свого минулого

"Третє - прізвисько. Як мене в дитинстві називали. Про це знає, напевно, три людини у світі. Мене називали бабуся. Чому? Тому що я була мала, мені було 14 років, я пішла в модельну школу і була там маленька, ніби всезнаюча. Тому коли я починала розумничати, мені казали: "Бабуся, не розумничай!"", - розповіла Катерина.

Нагадаємо, раніше Осадча розказувала, як долала невпевненість у собі та що цікавого можна знайти в її торбинці.