Розмір ноги, зріст і не лише: Осадча привітала батька з днем народження та розповіла про їхні спільні риси. Відео

5 червня телеведуча Катерина Осадча привітала свого батька Олександра Володимировича з днем народження.

У новому ролику в Instagram вона розповіла про їхні спільні риси. Як виявилося, зірка схожа на тата своєю безкомпромісністю, трудоголізмом, любов'ю до ремонтів і будівництва, а ще пристрастю до мистецтва.

"Я виросла з альбомами імпресіоністів в руках. І обожнюю імпресіоністів, як і тато… Ну і зовнішньо я схожа на нього, дуже. І зростом. Розміром ноги, судячи з усього, теж в тата, тому що мій майже сорок другий — це в тата. І діти у мене схожі на мого тата… З днем народження! Многая літа", — з посмішкою додала вона.

Ведуча привітала близьку людину з днем народження теплим відео Фото instagram

Знаменитість розповіла, що у неї відрізняються нігті на великих пальцях. В дитинстві її батько мило пояснював, це тим, що один палець у неї "від мами, а інший - від нього"

Також Осадча поцікавилась у фанатів, чи схожа вона на батька Фото instagram

Наприкінці минулого року зірка вітала батьків з 44-річчям шлюбу. Загалом вона частенько тішить сімейним контентом. Нагадаємо, Катерина та її чоловік Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана, в якого брали веселе інтерв'ю.

Також подружжя часто влаштовує дітям цікаві розваги та проводить час разом. А в першому шлюбі Осадча народила сина Іллю, якому зараз 22 роки.

Нещодавно телеведуча в ошатному луці позувала в Каннах, хвалилася модними аутфітами на вулицях міста та знімалася в ефектній фотосесії.