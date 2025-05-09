"Я б офігів": Осадча і Горбунов взяли кумедне інтерв'ю у 8-річного сина. Відео

Телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов потішили новим контентом з їхнім старшим сином Іваном.

Зіркові батьки вирішили взяти інтерв'ю в 8-річного хлопчика. Напевно, їм сподобався такий формат, оскільки схоже відео вони робили на день народження сина.

З відповідей Івана ми дізналися, що найбільше в татові він любить можливість їздити з ним на гастролі, а в мамі — те, що вона його народила. Також він мріє про сестричку й радий, що сами Осадча та Горбунов його батьки.

До речі, першу спільну дитину ведучі могли назвати Саша, але Юрію не сподобався такий варіант Кадр з instagram

На питання, чому хлопчик прибігає до батьків серед ночі й залазить у ліжко він відповів прямо: "У вас матрац м'якіший".

Старший син подружжя поцікавилася, про що подумали його мама з татом, коли він народився: Юрій: "Я подумав, що ось так виглядає справжнє щастя, коли з'являється на світ твоя дитина" Катя: "А я подумала: "Боже, який красунчик​​""

Іван теж не відставав і поставив перехресні запитання. Як виявилося, у дитинстві 41-річна Катерина планувала стати вчителькою молодших класів, а 54-річний Юрій хотів бути таксистом (актором і ведучим, за його словами, взагалі не мріяв стати). А ще ведучі бояться темряви.

Іван сказав "Я б офігів", як би мама була його вчителькою

Нагадаємо, подружжя також має 3,5-річного сина Данила. А в попередніх стосунках Осадча народила Іллю, якому зараз 22 роки. Зіркова пара любить весело проводити час із нащадками і часто влаштовує їм цікаве дозвілля.

Нещодавно Катерина і Юрій відсвяткували річницю шлюбу, зробивши романтичне відео. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про стосунки телеведучих.