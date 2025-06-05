Лук діловий, настрій - грайливий: Осадча наробила ефектних кадрів на сходах

Телеведуча Катерина Осадча поділилася в Instagram новим фотосетом. 41-річна зірка постала перед камерою на сходах, вбрана в елегантний білий брючний костюм.

"Чим більше задач, тим більше сил на їх виконання", - рішучо зазначила Катя.

Ошатна Катерина попозувала на сходах для фото

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За вирішення нагальних задач телеведуча береться з усмішкою

Коли настрій у рішучий, і трохи бешкетний

Нагадаємо, багатодітна телезірка нещодавно наважилася поділитися непопулярними думками про материнство. Раніше ж Осадча ділилася власним досвідом подолання невпевненості в собі та лайфхаками для підтримки ментального здоров'я.

Як відомо, в лютому Катерина та її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов відсвяткували 8-му річницю свого шлюбу. ТаблоID розказував історію кохання подружжя, яка розпочалася з таємного роману.