Осадча у вишиванці та фартушку привітала із зеленими святами та показала, як сервірує стіл
Телеведуча Катерина Осадча привітала українців із зеленими святами та показала, як накриває на стіл для своєї родини на Трійцю.
Катя у стильному платті-вишиванці та фартушку засервірувала стіл на вулиці. Його вона прикрасила зеленим листям (традиційно українці вбирають будинки зеленню на Трійцю, - ред).
"Зі святом Трійці! Із зеленими святами. Люблю цей день за запах трав, за неділю за столом разом, за зелень скрізь Лепеха, полин, береза. І прикрашати стіл і дім. Тихої і радісної Трійці", - написала Катя.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча вітала свого батька з днем народження та розповіла про їхні спільні риси.
Також днями Осадча влаштувала ефектну фотосесію на сходах.
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