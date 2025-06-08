Осадча у вишиванці та фартушку привітала із зеленими святами та показала, як сервірує стіл

Юлія Леськова - 8 червня, 13:48
Осадча позує для фото у квітнику
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча привітала українців із зеленими святами та показала, як накриває на стіл для своєї родини на Трійцю.

Катя у стильному платті-вишиванці та фартушку засервірувала стіл на вулиці. Його вона прикрасила зеленим листям (традиційно українці вбирають будинки зеленню на Трійцю, - ред).

"Зі святом Трійці! Із зеленими святами.  Люблю цей день за запах трав, за неділю за столом разом, за зелень скрізь Лепеха, полин, береза. І прикрашати стіл і дім. Тихої і радісної Трійці", - написала Катя. 


Катерина Осадча накриває на стіл

Осадча показала, як вона сервірує стіл для родини

Катерина Осадча привітала зі святом Трійці

Телеведуча розклала на столі гілки берези

Катерина Осадча у вишиванці показала нове відео
Скріншот з Instagram Катерини Осадчої
Катерина Осадча показалася з букетом

А ще зірка зібрала розкішний букет з квітів і трав

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча вітала свого батька з днем народження та розповіла про їхні спільні риси. 

Також днями Осадча влаштувала ефектну фотосесію на сходах. 

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Осадча
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