Морозиво з огірками та піжама на майданчику: сини Осадчої відповіли "норм чи стрьом" на кумедні запитання. Відео

41-річна телеведуча Катерина Осадча потішила підписників веселим домашнім контентом зі своїми дітьми.

В Instagram вона опублікувала відео з молодшими синами, в якому вони виконали тренд "Норм чи стрьом". 8-річному Івану та 3-річному Данилу мама ставила різні запитання, а вони відповідали, чи подобається їм це, чи ні.

Обидва хлопчики погодилися, що спати з увімкненим світлом, вчитися під музику й битися між собою – це "норм". Хоча, коли Катерина уточнила, Данило змінив свою відповідь і сказав, що битися не варто. Також вони згодні, що ходити гратися на майданчик у піжамі – це "стрьом".

Відповіді дітлахів насмішили Осадчу Кадр з Instagram

Але були питання, в яких брати не зійшлися з думками. Данило не проти піти до школи в костюмі супергероя і розповісти свій сон вчительці, а ось Іван негативно відповів на такі пропозиції.

"Я завжди розповідаю вчительці свій сон. Це норм", – зізнався Данилко

Тим часом старший хлопчик за те, щоб весь день сидіти в планшеті, їсти морозиво з соленими огірками і розмовляти з іграшками, але "поки ніхто не бачить". Молодший вважає, що це "стрьом".

Нагадаємо, батьком хлопців є чоловік Осадчої, ведучий Юрій Горбунов. Нещодавно вони романтичним роликом відсвяткували свою річницю. Якось ТаблоID оповідав історію кохання пари.

А на день народження Івана вони разом зняли веселий тренд "Хто з батьків…". Помітно, що сім'я любить проводити час разом. Також у Катерини є старший 22-річний син Ілля від попередніх стосунків.