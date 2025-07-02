Дружина Остапчука на морському відпочинку наробила фото в купальнику та з сином на руках

ТаблоID - 2 липня, 10:45

Шоумен Володимир Остапчук вивіз свою дружину Катерину і сина Тіма на море. Родина зняла окрему віллу у Чорногорії та взяла з собою няню малюка, щоб мати змогу все ж таки відпочити. 

І хоча Катерина зізналася, що їй доволі важко знімати контент у відпустці, її Instagram уже поповнився і сторіс, і фото в купальнику. 

Катерина Остапчук у бікіні з сином

Тіма вперше повезли на море

Крім того, Катя показала перше знайомство піврічного Тіма з морем, і хлопчик у захваті від купання. 


Малюку сподобалася водичка

Малюку сподобалася водичка

Катерина Остапчук в купальнику

Катерина задоволена своїм тілом, яке після пологів стало навіть стрункішим, ніж до

Дружина Остапчука на яхті в купальнику

Спекотний контент увійшов в чат

Син Остапчука

Тім уже такий самостійний

Хлопчику явно до душі такий відпочинок

Хлопчику явно до душі такий відпочинок

Катерина показала віллу, яку вони орендують у Чорногорії

Катерина показала віллу, яку вони орендують у Чорногорії

Судячи з фото, вілла розташована у місті Херцег-новий

Судячи з фото, вілла розташована у місті Херцег-новий

А це фото, певно, робив Вова

А це фото, певно, робив Вова

Нещодавно Катерина відгуляла своє 25-річчя і жартувала про схуднення на просекковій дієті. 

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