Дружина Остапчука на морському відпочинку наробила фото в купальнику та з сином на руках

Шоумен Володимир Остапчук вивіз свою дружину Катерину і сина Тіма на море. Родина зняла окрему віллу у Чорногорії та взяла з собою няню малюка, щоб мати змогу все ж таки відпочити.

І хоча Катерина зізналася, що їй доволі важко знімати контент у відпустці, її Instagram уже поповнився і сторіс, і фото в купальнику.

Тіма вперше повезли на море

Крім того, Катя показала перше знайомство піврічного Тіма з морем, і хлопчик у захваті від купання.

Малюку сподобалася водичка

Катерина задоволена своїм тілом, яке після пологів стало навіть стрункішим, ніж до

Спекотний контент увійшов в чат

Тім уже такий самостійний

Хлопчику явно до душі такий відпочинок

Катерина показала віллу, яку вони орендують у Чорногорії

Судячи з фото, вілла розташована у місті Херцег-новий

А це фото, певно, робив Вова

Нещодавно Катерина відгуляла своє 25-річчя і жартувала про схуднення на просекковій дієті.