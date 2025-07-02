Дружина Остапчука на морському відпочинку наробила фото в купальнику та з сином на руках
Шоумен Володимир Остапчук вивіз свою дружину Катерину і сина Тіма на море. Родина зняла окрему віллу у Чорногорії та взяла з собою няню малюка, щоб мати змогу все ж таки відпочити.
І хоча Катерина зізналася, що їй доволі важко знімати контент у відпустці, її Instagram уже поповнився і сторіс, і фото в купальнику.
Крім того, Катя показала перше знайомство піврічного Тіма з морем, і хлопчик у захваті від купання.
Нещодавно Катерина відгуляла своє 25-річчя і жартувала про схуднення на просекковій дієті.
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