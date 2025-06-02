Дружина Остапчука у прозорій білизні зазнімкувала струнку фігуру через 5 місяців після пологів. Фото

24-річна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина вразила стрункою фігурою через 5 місяців після пологів.

У своєму Instagram молода мама опублікувала спокусливі кадри, на яких постала у рожевому комплекті спіднього з мережива. Дівчина похизувалася пласким животом і підтягнутими ніжками.

"Не мама, а мать", — підписала вона публікацію.

Катя захопила своєю тонкою талією Фото Instagram

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Як відомо, перший спільний малюк подружжя народився у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину. Після пологів Катерина часто демонструвала струнку фігуру у білизні. Також батьки полюбляють фотографувати свого синочка і подорожувати з ним Європою.

Нещодавно обранця шоумена відверто розповіла, скільки сексу їй потрібно, про їхні подружні сварки і табу у вихованні дитини. А цієї весни Вова з коханою святкували свою річницю.